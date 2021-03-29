Виды на качественную среду

Намывные территории Васильевского острова обладают значительным потенциалом, чтобы стать новой точкой притяжения для жителей Петербурга. Силами застройщиков здесь возводятся современные кварталы с бульварами, парками и общественными пространствами для создания комфортной для жизни среды. Перспективу локации оценил и крупнейший банк страны, заявив о создании здесь штаб-квартиры, что, без сомнения, положительным образом скажется на деловом имидже района.

Территория для жизни

Намывные территории Васильевского острова — это молодой район Петербурга, находящийся в начальной стадии своего развития. Он отличается панорамными видами на Финский залив, а также отсутствием промышленных зон. И если первые проекты на намыве выходили в массовом сегменте, то сейчас они имеют яркий архитектурный облик, а также собственную инфраструктуру в рамках жилых комплексов. Вместе с тем эксперты уверены: чтобы район развивался успешно, важно в сегодняшних девелоперских проектах обеспечить сбалансированное сочетание жилой, коммерческой и общественной функций. «Поэтому намыву требуется разнообразный набор инфраструктуры: социальные и спортивные объекты, торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры, парки и общественные пространства»,— считают в Glorax Development.

Подобное градостроительное зонирование позволит намывным территориям стать не только удобной и престижной для жизни локацией, но и точкой притяжения для всего города, поскольку в Петербурге общественные благоустроенные и зеленые пространства в дефиците. «В целом территория намыва интересна многим для посещения, поэтому ее благоустроенный вид может привлечь посетителей из разных уголков Петербурга»,— отмечает Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers.

Конечно, текущую ситуацию с социальной и транспортной инфраструктурой на намыве нельзя назвать идеальной, признают эксперты. Но она не является исключением для новых микрорайонов. Сегодня девелоперы параллельно с жильем стараются увеличить темпы возведения социальных объектов. Так, по данным властей Петербурга, здесь должно появиться 14 детских садов, семь школ, поликлиника и кабинет врача общей практики.

Перспективная локация

Драйверы Василеостровского района неизменны: близость к центру, определенная автономность территории и романтика залива. «Намыв является одной из перспективных локаций: престижный Василеостровский район, двадцать минут до исторического центра, рядом находится выезд на ЗСД, уникальные виды на воду, отсутствие вредных производств, а также совместные планы застройщиков и города по благоустройству этой территории. Все это способствует востребованности локации у покупателей, а также стабильному росту цен на недвижимость»,— говорят в Glorax Development. Так, по словам аналитиков, в течение прошлого года квартиры на намыве подорожали на 35%, в то время как в среднем по городу этот показатель составил 25%.

В настоящее время строительство на намывных территориях ведется силами крупнейших российских девелоперов. Причем возможность реализовывать здесь свои проекты обходится застройщикам порой в рекордные по меркам земельного рынка Петербурга суммы. «Наиболее интересным из реализуемых жилых комплексов является Golden City, который сочетает европейскую архитектуру и разноэтажные корпуса с оригинальными решениями верхней части более высоких корпусов, в том числе ажурным золотым шпилем, соединяющим петербургскую архитектурную традицию с современным формообразованием и являющимся главной доминантой намывных территорий и этой части морского фасада города»,— говорит Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St. Petersburg.

Так, в рамках проекта бизнес-класса Golden City от Glorax Development на территории 15 га предусмотрено возведение шести кварталов общей площадью более 450 тыс. кв. м. Корпуса уже возвышаются над побережьем Финского залива. В конце прошлого года был сдан в эксплуатацию VI квартал проекта, в активной стадии строительства находятся VII и VIII кварталы, также застройщик получил разрешение на строительство IX квартала. При этом застройщик возводит не только жилую недвижимость, но и полноценную инфраструктуру, своеобразный «город в городе». В Golden City предусмотрено строительство двух детских садов и школы, торгово-офисного кластера площадью 110 тыс. кв. м, фитнес-клуба, а также коммерческой инфраструктуры на первых этажах домов. «Для удобства жителей предусмотрен подземный паркинг, в благоустроенных дворах оборудованы детские площадки и игровые зоны, места для прогулок и отдыха»,— добавляют в компании.

Помимо жилых корпусов, концепция Golden City предполагает создание отдельного квартала площадью 11 тыс. кв. м на участке 4,4 га, представляющего собой социокультурное и деловое пространство, диверсифицированное по функциям и наполнению. «Оно будет учитывать те тенденции и изменения, которые произошли в постпандемийном мире: переход к гибридной форме работы офисных сотрудников, формирование новых привычек потребления, стремление людей жить в экологичных районах с насыщенной внутренней инфраструктурой и продуманной логистикой, грамотного разделение пешеходных и транспортных маршрутов, а также создание сети велодорожек»,— говорят в Glorax Development.

В ближайшее время в компании планируют анонсировать детали новой концепции, а также статус договоренностей с потенциальными резидентами проекта. Но уже сегодня можно говорить, что основной акцент в IV квартале Golden City будет сделан на многофункциональности и удовлетворении потребностей современного человека во всех сферах жизни, будь то работа, отдых, социализация, покупки, спорт, здоровье, искусство, самореализация. «В современном мире человеку необходимо "третье место", помимо дома и работы, так называемая дружественная среда, где можно провести несколько часов: выпить кофе, послушать лекцию, совершить покупки. Это значительно повышает качество жизни»,— убеждены урбанисты.

Таким образом, нетипичность решений, применяемых застройщиками для создания качественной среды, заметна уже сейчас. Среди них собеседники издания выделяют высаженные деревья для будущей парковой зоны, создание бульваров, а также строительство пешеходной двухкилометровой морской набережной с благоустройством. Все это выгодно отличает данную локацию от многих других формирующихся районов жилой застройки.

Офисное притяжение

Территория намыва привлекает уже не только девелоперов, но и прогрессивных представителей крупных бизнес-компаний. Так, о создании здесь делового кластера в прошлом году объявил Сбербанк, который в настоящее время проводит международный конкурс концепций здания банка. Он завершится в мае 2021 года. «Территория намыва была выбрана потому, что банк считает ее перспективной с точки зрения развития территории города. Дополнительный плюс — эстетическая привлекательность данной территории»,— говорят в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк».

По словам господина Пашкова, появление офисного центра Сбербанка может повысить деловой имидж района, равно как и постепенная реализация проекта редевелопмента территории «Ленэкспо» поблизости от намыва. «Однако для появления полноценного делового района необходимо развитие транспортной инфраструктуры — съезда с ЗСД прямо на намытые территории, а также открытие запланированной станции метро»,— добавляет он.

Эксперты прогнозируют дальнейшее инфраструктурное развитие территории: вблизи Морского порта, который сегодня рассматривается властями как важный транспортный узел, возможно появление складских помещений или небольших терминалов. Кроме того, в планах города — строительство транспортной развязки с улицы Шкиперский проток вблизи южной части намыва.

«Территория намыва, безусловно, будет расширяться. Сейчас проходят слушания по проекту планировки и ее дальнейшему развитию. В этом вопросе очень важен диалог власти с бизнесом, чтобы найти золотую середину и соблюсти баланс»,— заключает Дмитрий Лехмус, партнер Rusland SP.

Мария Кузнецова