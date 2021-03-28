В мае в Перми состоятся «Дельфийские игры»

В Перми объявили аукцион на проведение «Дельфийских игр», начальная стоимость контракта, размещенного на официальном сайте госзакупок, – 43,1 млн руб. Подавать заявки на участие в аукционе можно до 12 апреля, рассмотрение заявок продлится до 22 апреля. Размещением аукциона занимается краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок. Дельфийские игры в краевой столице будут проведены в рамках культурного проекта «Дельфийская Пермь – 2021» с 21 по 26 мая.

По данным аукционной документации, подрядчик сформирует состав рабочей группы, которая займется организацией и проведением игр, обеспечит ее работу. Рабочая группа должна будет разработать план подготовки к организации и проведению игр. В обязанности исполнителя войдут организация питания жюри, участников игр, информационное сопровождение мероприятия, оформление площадок, сувенирная, полиграфическая и наградная продукция. Также победителю аукциона необходимо будет обеспечить охрану, медицинское обеспечение площадок, питание волонтеров, наличие цветов, трансфер и проживание жюри, участников, гостей и прочих.

Конкурсная программа «Дельфийских игр» в Перми будет включать такие номинации, как игра на музыкальных инструментах, пение, художественное чтение, изобразительное искусство, хореография, дизайн одежды, тележурналистика и прочее. Фестивальная программа мероприятия будет состоять из художественных ремесел, народных и духовых инструментов и циркового искусства.

«Дельфийские игры» - это всероссийский проект, который выявляет творческую молодежь, представляет собой комплексные соревнования молодых деятелей искусств. «Дельфийские игры» проводятся по 46 номинациям искусства. В этом году участников мероприятия будет принимать Пермь.