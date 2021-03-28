На ремонт улицы Ленина в Новороссийске потратят 102 млн рублей

Администрация Новороссийска объявила конкурс на ремонт ул. Ленина в Новороссийске. Об этом говорится в материалах сайта госзакупок.

Ремонт проведут на участке от ул. Исаева до гипермаркета «Магнит». Начальная стоимость работ составляет 101,8 млн руб. При этом, расходы городского бюджета на эти цели составят 6,1 млн руб., остальные деньги выделят из краевой казны. Ремонтные работы предусматривают замену 44 тыс. кв.м. дорожного полотна, а также проведение ямочного ремонта. Также в рамках работ будет отремонтированы тротуары, дорожные ограждения и знаки, нанесена новая разметка.

Заявки принимаются до 5 апреля 2021 года, аукцион состоится 7 апреля 2021 года. Работы должны быть проведены в течение пяти месяцев с даты заключена контракта.

В феврале 2021 года глава Новороссийска Игорь Дьяченко рассказал “Ъ-Кубань”, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе в 2020 году отремонтировали 39 участков дорог протяженностью 33,8 км.

«Благодаря хорошим темпам реализации нацпроекта Новороссийск получил дополнительное финансирование на ремонт еще 30 объектов улично-дорожной сети протяженностью более 26 км. Таким образом всего было приведено в порядок 69 дорог протяженностью 60 км», - сообщил он.

В Краснодарском крае объем дорожного фонда в 2021 году составит 35,4 млрд руб. Это на 2,2 млрд руб. или на 6,6% больше, чем годом ранее. По итогам 2021 года на Кубани планирую отремонтировать и реконструировать около 620 км дорог. Кроме того, деньги пойдут на ремонт и содержание мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов.

Алексей Белянин