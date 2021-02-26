Рост возможен и в пандемию Для экономики Новороссийска прошедший год выдался непростым, тем не менее в городе зафиксирован рост производства товаров и услуг, заключено несколько десятков соглашений по реализации крупных инвестпроектов, на реализацию нацпроектов потрачен миллиард рублей

Миллиард на нацпроекты

В прошлом году общий объем финансирования национальных проектов в Новороссийске составил более 1 млрд руб. С поставленными задачами город справился успешно, даже несмотря на пандемию.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» все работы были выполнены еще в начале лета. Отремонтировано 39 участков дорог протяженностью 33,8 км. Благодаря хорошим темпам реализации нацпроекта Новороссийск получил дополнительное финансирование на ремонт еще 30 объектов улично-дорожной сети протяженностью более 26 км. Таким образом всего было приведено в порядок 69 дорог протяженностью 60 км.

«Пожалуй, одно из приоритетных направлений для нас — это реализация национального проекта "Образование". По нему оснащены профильные кабинеты в гимназии №2, школах №10, 22 и 33. Благодаря приобретенному оборудованию школьники могут осуществлять проектную и исследовательскую деятельность»,— сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

В прошлом году были выделены гранты на внедрение цифровой модели в образовательную среду для шести общеобразовательных учреждений. Приобретены современные ноутбуки, панели, интерактивное оборудование для учителей. Все это позволит более широко внедрять цифровые технологии в учебный процесс.

«Не забываем мы и о дополнительном образовании. В сентябре в школе №31 с. Глебовского открылась "Точка роста" — центр гуманитарного и цифрового профилей. Это место, где для детей организовано обучение по самым актуальным и востребованным в наше время направлениям. Ориентированы такие центры на сельские школы, ведь именно сельским детям, чей доступ к кружкам и секциям может быть ограничен территориально, важно обеспечить эту возможность в первую очередь»,— рассказал Игорь Дяченко.

В 2020 году на базе ГБУДО КК «Центр детского и юношеского творчества» открылся детский технопарк «Кванториум». Сегодня в учреждении на бесплатной основе получают услуги дополнительного образования восемьсот детей в возрасте от 10 до 18 лет.

Еще один национальный проект, реализуемый в городе,— это «Формирование комфортной городской среды», в рамках него благоустроено четыре дворовые территорий. Кроме того, по национальному проекту «Демография» городу выделена субсидия на строительство двух детских садов.

Как отметил Игорь Дяченко, в 2021 году планы у муниципалитета не менее амбициозные. Новороссийск стал призером конкурса в рамках национального проекта и в текущем году получит средства на создание модельной библиотеки ЦСДБ филиала №7 по ул. Куникова, 62. «Модельная библиотека — это свежий взгляд на библиотечно-информационное обслуживание населения. Она совместит в себе интеллектуальный и образовательный центры, современный дизайн, комфортное пространство и новейшие информационные технологии»,— рассказал мэр города.

По национальному проекту «Демография» выделены средства на обустройство комплексной спортивной площадки для сдачи норм ГТО по ул. Советов, 55. Уже направлены заявки на участие в региональных проектах «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». Планируется, что на выделенные средства будут созданы «Точки роста» в трех школах, а в десяти учреждениях займутся внедрением цифровой образовательной среды.

«В текущем году, помимо благоустройства дворовых территорий, а их у нас запланировано девять, займемся преобразованием парка имени Фрунзе. Здесь появятся современные детские и спортивные площадки. Новороссийск уже приступил к ремонту объектов по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Выполнены и приняты работы по ул. Гладкова, Цедрика, Конституции. Ведутся работы на Мысхакском шоссе. Всего в 2021 году городу из консолидированного бюджета выделено 157 млн руб. на ремонт одиннадцати объектов протяженностью 6,3 км»,— рассказал глава Новороссийска.

В прошлом году общий объем финансирования национальных проектов в Новороссийске составил более 1 млрд руб. С поставленными задачами город справился успешно, даже несмотря на пандемию

Центр притяжения инвестиций

Несмотря на ограничения, вызванные распространением COVID19, в 2020 году администрация Новороссийска подписала с инвесторами 31 соглашение о намерениях на общую сумму 27,04 млрд руб. В частности, предполагается реконструкция контейнерного терминала с проведением дноуглубительных работ во внутренней акватории порта, строительство специализированного терминала перевалки растительных масел. Также подписан проект операционных улучшений ООО «Новороссийский зерновой терминал». Запланировано строительство апарт-отеля для круглогодичного проживания и отдыха, нового комбикормового завода, предприятия по переработке винограда. В числе заключенных соглашений такие проекты, как «Строительство и оборудование овощехранилища для переработки овощей и салатов», «Строительство козьей фермы», а также тепловых электростанций. В результате их реализации будет создано более 1100 новых рабочих мест.

«В прошлом году в Новороссийске завершена реализация пяти крупных инвестиционных проектов c объемом инвестиций 4,4 млрд руб. Среди них строительство предприятия по переработке винограда, оптово-распределительного центра "Новороссийск", торгово-развлекательного центра GREEN PARK, а также два проекта по развитию территорий»,— рассказал Игорь Дяченко.

Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

По его словам, принимаемые в городе и крае меры поддержки бизнеса позитивно влияют на инвестиционный климат. Для развития муниципально-частного партнерства в Новороссийске установлена льготная арендная ставка на землю на уровне 1,5% от кадастровой стоимости для компаний, которые реализуют такие проекты. Для инвесторов в крае действуют налоговые льготы на имущество и прибыль. Предусмотрена возможность получения субсидий промпредприятиями и сельхозорганизациями на развитие производства. Введена на федеральном уровне новая форма поддержки в развитии инфраструктуры при реализации новых инвестиционных проектов.

«Сегодня в Новороссийске в активной стадии реализации находится 56 соглашений на сумму 135,2 млрд руб. Строится терминал перевалки растительных масел на экспорт, логистические центры, идет реконструкция и строительство новых мощностей по приемке, хранению и перевалке зерна и другие. В 2021 году рассчитываем завершить три крупных проекта по строительству контейнерного терминала, логистического центра и прокатного стана для катанки»,— рассказал мэр Новороссийска.

Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

Курортная перспектива

В этом году запланирован ряд мероприятий для улучшения курортной инфраструктуры. В частности, за счет федерального, краевого и местного бюджетов в 2021—2022 годах будут реконструированы канализационные сети и очистные сооружения в Абрау-Дюрсо. Это позволит значительно улучшить экологическую обстановку в одном из самых популярных мест притяжения туристов и жителей города. Будет подготовлен новый пляж «Кристалл» длиной 615 метров в районе 4й очереди набережной.

«Мы расширим зону отдыха для инвалидов на пляже Суджукской косы с обустройством новых навесов, пандусов, лавочек и лежаков. Также на Центральном городском пляже откроется обновленная зона для маломобильных и слабовидящих граждан. Планируем установку семи интерактивных панелей с информацией для отдыхающих и жителей города. Они появятся на вокзалах и набережной. Откроются три гостиницы разного уровня сервиса в поселках Алексино и Абрау-Дюрсо»,— сообщил о курортных перспективах глава муниципалитета.

Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

С умом к городу

На протяжении нескольких лет в Новороссийске реализуется программа «Умный город». По итогам 2020 года проект одержал победу в краевом этапе и попал в десятку призеров Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». «Это верный показатель того, что мы движемся в нужном направлении. Утверждена концепция цифрового развития города, которая создавалась при участии экспертов, общественности и партнеров проекта — ПАО "Ростелеком" и фонда "Сколково"»,— отметил Игорь Дяченко.

В рамках «Умного города» в Новороссийске в прошлом году был запущен онлайн-акселератор проектов цифрового развития НовороссийскаOVSMART. В результате были представлены такие проекты, как создание цифровых маршрутов для маломобильных граждан, агрегатор новостей, туристический портал города, мобильное приложение для досуга детей и их родителей. В 2021 году проекты будут запущены в качестве пилотных.

К летнему туристическому сезону 2020 года была запущена аудиоэкскурсия по достопримечательностям города «Городские легенды», открыты арт-скамейки с возможностью подзарядки мобильных устройств. В ноябре заработала цифровая платформа «Активный гражданин», посредством которой жители могут сообщить о проблеме через портал системы «Открытое правительство Краснодарского края» и в течение нескольких дней получить ответ и отчет о решении проблемы.

В декабре 2020 года в городе запустили муниципальную геоинформационную платформу «Информационная система по выявлению объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый учет на территории города, и вовлечению их в налоговый оборот». «В конце прошлого года между администрацией, фондом "Сколково" и департаментом информатизации и связи региона было подписано соглашение о развитии инновационных и научных проектов в области цифровизации и автоматизации жилищно-коммунального хозяйства Новороссийска и Краснодарского края. Фондом "Сколково" уже направлены в наш адрес стартапы, сейчас они изучаются»,— рассказал Игорь Дяченко.

Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

Обманутых дольщиков стало меньше

В прошлом году в Новороссийске введено в эксплуатацию пять долгостроев, в результате проделанной работы восстановлены права более четырехсот обманутых дольщиков. «Успешно реализовать такие масштабные мероприятия удалось благодаря поддержке прокуратуры, администрации региона, краевых структур, курирующих вопросы долевого строительства, и, конечно, губернатора Вениамина Кондратьева. Работа с дольщиками ведется ежедневно, люди получают информационную поддержку, юридическую помощь, мы помогаем в решении различных вопросов, например в трудоустройстве. Встречи с представителями инициативных групп дольщиков проходят регулярно, на них мы прорабатываем текущие вопросы»,— рассказал мэр Новороссийска.

В 2019 году была создана АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города Новороссийска». На данный момент центром завершено строительство проблемного дома ЖК «Одиссей», где зарегистрировано 149 договоров долевого участия. Для достройки этого объекта главой муниципалитета привлечены пожертвования на сумму 130 млн руб. В ближайшее время дольщики будут приглашены на подписание актов приема-передачи квартир.

В июне 2020 года введен в эксплуатацию проблемный объект — ЖК «Суворовский», где восстановлены права 142 дольщиков. Достройку осуществил инвестор — ООО «Юг-Инжиниринг» — на основании инвестсоглашения, подписанного главой Новороссийска. Общая сумма привлеченных муниципалитетом средств составила 286 млн руб.

В октябре прошлого года между мэром города и ООО «СЗ "Новатор"» заключено инвестсоглашение на сумму 172 млн руб. для завершения строительства проблемного объекта в самом центре города — ЖК «Марсель». Работы здесь уже возобновлены, планируемый срок ввода дома в эксплуатацию — III квартал 2021 года.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Экспортеры получают помощь

Прошедший год выдался очень непростым для экспортно ориентированных предприятий Новороссийска. В результате пандемии и ограничительных мер объем поставок продукции в натуральном выражении сократился практически в три раза, при этом в денежном выражении он уменьшился на 33% — с 29,52 млрд руб. до 19,83 млрд руб. Снижение объемов перевалки отмечается в цементе, металлургии, злаковой продукции, алкогольных напитках, овощах и морепродуктах.

На сегодняшний день свою продукцию за рубеж поставляют более восьмидесяти новороссийских компаний. «Для экономики города важно не оставлять без внимания продвижение и обеспечение доступа местных товаропроизводителей на внешние и внутренние рынки. Мы на постоянной основе сотрудничаем с Российским экспортным центром, который оказывает комплексную адресную поддержку экспортно ориентированным и ведущим внешнеэкономическую деятельность компаниям. Мы проводим совместные мероприятия с участием наших предприятий-экспортеров, информируем бизнес о существующих мерах поддержки со стороны фондов микрофинансирования и развития промышленности»,— рассказал мэр Новороссийска.

По итогам прошлого года участниками каталога промышленной продукции, товаров и услуг города стали более девяноста местных производителей. Его страницы пополнились субъектами малого и среднего предпринимательства, изготавливающими резинотехнические изделия, продукцию химических соединений, пластиковые изделия, полиграфическую, мебельную, стекольную, строительную продукцию и иные товары народного потребления. Для увеличения сбыта продукции местных производителей администрацией города совместно с департаментом промышленной политики края этот каталог популяризуется на различных информационных ресурсах и мероприятиях краевого и всероссийского масштаба.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Бережливое управление

Уже шесть крупных производителей города включились в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Еще две компании проявили интерес к участию в нем: ООО «Новороссийский мазутный терминал» и ООО «ИПП».

Один из первых участников нацпроекта не только в Новороссийске, но и в Краснодарском крае — филиал ООО «Выбор-С» — уже добился высоких результатов. Производительность труда на предприятии выросла на 125%, также удалось на 50% снизить затраты на внутреннюю логистику и на использование техники. Предприятием был произведен монтаж дополнительного сортировочного узла стоимостью 850 тыс. руб. с экономическим эффектом более 1 млн руб., срок окупаемости узла составил месяц. В дальнейшем компания планирует использовать полученный опыт на производствах в других филиалах.

На остальных предприятиях специалисты федерального и регионального центров компетенций только приступили к работе.

Но технологии бережливого производства внедряет не только бизнес. С 2019 года в мэрии Новороссийска реализуется проект «Бережливый муниципалитет», который должен обобщить опыт и систематизировать внедрение инструментов бережливого управления в работу структурных, отраслевых и территориальных подразделений. Всего создано 37 бережливых проектов, из них двадцать два уже завершено. Девять из завершенных проектов были направлены на сокращение времени предоставления муниципальных услуг, что непосредственно отразилось на качестве обслуживания населения.

«Совершенствование процессов в сфере градостроительной деятельности ускорило выдачу разрешений на строительство объектов с семи до пяти рабочих дней. Предоставление документов и материалов государственной системы обеспечения градостроительной деятельности теперь происходит за десять рабочих дней, а не за четырнадцать, как было раньше, а выписку из реестра муниципальной собственности можно получить за 20 дней (ранее было 30 дней)»,— рассказал мэр Новороссийска.

Также благодаря бережливым технологиям в муниципалитете сократили время выдачи разрешения на перевозку крупногабаритного груза по автомобильным дорогам до 11 дней. «На постоянной основе проводится работа по повышению качества предоставляемых населению услуг. Так, с этого года прием граждан проводится в режиме видео-конференц-связи, что очень сэкономило время жителей удаленных районов. В сельских округах перешли на ведение электронного похозяйственного учета, следующий этап — оптимизация процесса выдачи выписки. Совершенствуются процессы получения от населения и передачи ему информации в сфере ЖКХ, повышается эффективность контроля за исполнением обязательств по обращениям граждан»,— заметил Игорь Дяченко.

В текущем году в Новороссийске планируется сократить время предоставления еще двух услуг: выдачи технических условий для присоединения к системам ливневой канализации и выдачи градостроительного плана земельного участка.

Официальное сообщение Администрации города-героя Новороссийск