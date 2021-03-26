На Кубани 11,6% автомобильных дорог в 2020 году не отвечали нормативным требованиям

Протяженность автомобильных дорог в Краснодарском крае по данным на конец 2020 года составила 32,4 тыс. км. Это на 1,4% больше, чем годом ранее, следует из данных Краснодарстата.

Протяженность дорог с твердым покрытием составила 26,2 тыс. км. Из них 13,1 тыс. км – это дороги с усовершенствованным покрытием.

По итогам 2020 года протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляла 3759,5 км (11,6%). В 2019 году этот показатель составлял 12,3%.

На автомобильных дорогах края в 2020 году эксплуатировалось 815 мостов (включая путепроводы) протяженностью 29,2 тыс. пог. метров, 35 пешеходных переходов в разных уровнях протяженностью 3,0 тыс. пог. метра. Количество автобусных остановок составило 6,8 тыс. штук, протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях – 16,5 тыс. км.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае объем дорожного фонда в 2021 году составит 35,4 млрд руб. Это на 2,2 млрд руб. или на 6,6% больше, чем годом ранее. По итогам 2021 года на Кубани планирую отремонтировать и реконструировать около 620 км дорог. Кроме того, деньги пойдут на ремонт и содержание мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов.

Алексей Белянин