Бастрыкин поставил на контроль расследование покушения на убийство соцработника в Татарстане

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин «поставил на контроль» в центральном аппарате СКР расследование уголовного дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) социального работника в городе Агрыз в Татарстане. Он поручил «в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах совершенного преступления», говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело сегодня возбудило СУ СКР по Татарстану по сообщениям в СМИ о том, что 22 марта мужчина совершил наезд на автомобиле на сотрудницу социальной службы, а затем избил ее. По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний житель Агрыза.

По версии следствия, находясь в нетрезвом состоянии, он сначала «пристал» к женщине-соцработнику, обходившей пожилых подопечных, «с требованием дать ему сигарету». Получив отказ, он сел в машину и «наехал» на нее, а затем «жестоко избил».

«Противоправные действия злоумышленника пресек проезжавший мимо водитель, который отвез пострадавшую в районную больницу»,— говорится в сообщении СКР. Ее состояние ведомство не уточнило.

Следствие намерено добиваться заключения подозреваемого в СИЗО в качестве меры пресечения.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"