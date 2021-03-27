Россия обыграла Словению в отборочном матче чемпионата мира по футболу

Сборная России по футболу обыграла команду Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Прошедшая в Сочи встреча завершилась со счетом 2:1. Голы забили Дзюба (26, 35) и Иличич (36).

В стартовом матче отборочного турнира россияне обыграли сборную Мальты со счетом 3:1. Соперниками россиян по группе Н также являются сборные Хорватии, Словакии и Кипра.

В следующем матче россияне 30 марта сыграют с командой Словакии на выезде. Сборная Словении в этот же день сыграет в гостях с командой Кипра.