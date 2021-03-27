ЦБ считает справедливой текущую цену на нефть

Банк России считает вполне справедливой текущую цену на нефть, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, регулятор считает, что она уже высокая.

«Она выше сегодня, чем наши среднесрочные прогнозы»,— сообщил господин Швецов, выступая в рамках конференции «Всероссийская неделя финансовой грамотности 2021» (цитата по «Интерфаксу»). «Но еще раз, я не знаю будущее, но наше ощущение, что цена нефти, она вполне справедливая на сегодняшний день и мы не считаем ее низкой»,— сказал он, отвечая на вопрос одного из инвесторов, когда вырастет цена на нефть.

В февральском отчете Счетной палаты говорилось, что объем нефтегазовых доходов России снизился в 2020 году на 2,3 трлн руб., или на 30,4%. Их доля в общем объеме доходов уменьшилась с 39,3% до 28%. По подсчетам Счетной палаты, цена барреля нефти Urals в среднем в 2020 году составила $43,3 против $63,9 в 2019-м. В апреле она падала до исторического минимума $16,3. При падении цен на нефть на 35,2% курс рубля снизился на 11,1%.

На завершающейся неделе со вторника по пятницу цены на ближайший контракт по нефти Brent колебались в диапазоне $60,3–64,5 за баррель, каждый день цены то вырастали на 3–6%, то падали на 4–6%. По итогам пятничных торгов цена стабилизировалась возле $64,6 за баррель, почти на 4,3% выше закрытия четверга, но всего на 0,2% ниже закрытия прошлой недели.

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