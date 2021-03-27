Умер основатель туроператора Mouzenidis Борис Музенидис

Основатель и президент группы туристических компаний Mouzenidis Борис Музенидис умер из-за проблем с сердцем, сообщил «РИА Новости» гендиректор компании Mouzenidis Travel Greece Георгий Масманидис. Он скончался в Москве, бизнесмену было 60 лет.

«Да, это действительно так. Причиной стали проблемы с сердцем после коронавируса»,— сказал господин Масманидис.

Господин Музенидис приехал в Россию для участия в туристической выставке MITT-2021, которая проходила в выставочном комплексе «Крокус Экспо» с 16 по 18 марта. В Москве он заразился коронавирусом, который сначала проходил в легкой форме, сообщает «Интерфакс». В пятницу, 26 марта, предприниматель был госпитализирован, и умер в ночь на субботу от остановки сердца.

Mouzenidis является крупнейшим российским туроператором по Греции. До кризиса, связанного с пандемией, холдинг обслуживал в Греции до миллиона российских туристов в год.

«Сейчас мы занимаемся вопросом перевозки тела из Москвы в Грецию. Скорее всего, это будет сделано в среду. Потом мы объявим дату панихиды и похорон»,— сообщил Георгий Масманидис.

Борис Музенидис основал холдинг Mouzenidis Group со штаб-квартирой в Салониках в 1995 году. В его состав входит туроператор Mouzenidis Travel, сеть отелей Bomo и другие бизнесы.