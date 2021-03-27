Минсельхоз предложил временно запретить вывоз из России китов, дельфинов и морских свиней

Минсельхоз России разработал законопроект, устанавливающий временный запрет на вывоз из страны китов, дельфинов и морских свиней. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение инициативы продлится до 22 апреля.

Запрет, цель которого — охрана млекопитающих, предлагается установить на 180 дней. «В целях сохранение дельфинов, китов и морских свиней (далее — китообразные) и недопущения перепродажи добытого (выловленного) данного водного биоресурса третьим лицам иностранного государства вводится временный запрет на вывоз китообразных из РФ»,— говорится в документе.

Напомним, в 2018 году вокруг ситуации с китообразными в России разгорелся скандал. Тогда в Охотском море были выловлены 12 косаток и 90 белух, с октября 2018 года они находились в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Предположительно млекопитающих готовили к продаже в океанариумы Китая. Сахалинский областной суд признал, что животных выловили незаконно, компании отловщиков оштрафовали.

О последствиях скандала — в материале “Ъ FM” «"Китовую тюрьму" превратили в детский дельфинарий».