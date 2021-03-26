Умер сценарист «Горбатой горы», лауреат премии «Оскар» Ларри Макмертри

Американский сценарист, лауреат премии «Оскар» Ларри Макмертри умер у себя дома в Арчер-Сити, штат Техас, сообщила The New York Times со ссылкой на его друга и соавтора Диану Оссану. Причиной смерти 84-летнего сценариста стала сердечная недостаточность.

Ларри Макмертри родился в Арчер-Сити 3 июня 1936 года. Он стал автором более 30 романов и очерков. Также он написал сценарии к более 30 кинокартинам, в том числе к фильму «Горбатая гора». За последний он в 2006 году получил «Оскар». За свой роман «Одинокий голубь» господин Макмертри получил Пулитцеровскую премию в 1986 году. Действия большинства его произведений происходят на Диком Западе или в Техасе.