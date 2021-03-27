Иностранцев позвали в «Лидеры России»

Владимир Путин дал старт новому сезону основного кадрового конкурса Кремля «Лидеры России». В этом году в нем появится специальное направление для иностранных участников. Его победители смогут рассчитывать на получение российского гражданства. Эксперты поясняют, что «Лидеры России» — это не только конкурс, но и образовательная программа, а значит логично было открыть ее и для иностранцев. А вот площадкой для подготовки «агентов влияния» «Лидеры России» вряд ли станут — на родине российский паспорт ее участникам может только мешать. Подобная новация, по мнению эксперта, может дать сигнал пророссийским жителям зарубежья, что Россия своих не бросает.

В пятницу Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) и публично утвердил некоторые изменения в конкурсе «Лидеры России», которые планировали его организаторы.

Напомним, конкурс проводится в четвертый раз с 2017 года и финансируется из госбюджета. Его формальным оператором и является РСВ, в то же время конкурс курирует внутриполитический блок администрации президента (АП) во главе с первым заместителем руководителя АП Сергеем Кириенко. Победители конкурса получают гранты на дальнейшее обучение и наставников из числа известных государственных деятелей и представителей бизнеса. Участники должны иметь управленческий стаж. На проведение конкурса РСВ в 2021, 2022 и 2023 году было выделено по 500 млн руб. Директор РСВ Алексей Комиссаров заявлял, что большая часть средств идет на оплату грантов финалистам.

Изначально всех конкурсантов не делили по специализации. Однако в этом году появятся специализации: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». Появятся и два дополнительных направления: студенческое и «международное» — специально для иностранных граждан.

Предполагается, что наиболее успешные из таких конкурсантов смогут получить в России вид на жительство, а лучшие — гражданство.

Предложение создать такую программу Владимиру Путину сделала гражданка Латвии, шеф-редактор проекта «Балтньюс» агентства «Россия сегодня», магистрант МГИМО Алинa Герлиня. Она поведала президенту о своей трудной судьбе и заявила, что стремится работать в России, а не на родине (власти Латвии обвиняют сотрудников Baltnews в нарушении санкций ЕС, введенных в связи с событиями на Украине в 2014 году; счета проекта и его главного редактора в Латвии арестованы, а сотрудники редакции находятся под подпиской о невыезде).

По ее словам, госпожа Герлиня выросла в Риге, но переехала в Россию, когда образование в Латвии стали переводить на латышский язык. В третьем сезоне «Лидеров России», когда в конкурсе разрешили участвовать иностранцам, она прошла до полуфинала. «Свое же будущее я вижу в России. Но я вам признаюсь, что закрепиться здесь дается с трудом,— посетовала она президенту.— И в таком положении находятся многие русскоязычные жители постсоветского пространства, а ведь Петр I еще говорил, что русский тот, кто Россию любит и ей служит».

«Абсолютно правильно,— откликнулся Владимир Путин.— Кстати говоря, в России в документах подданных Российской Империи национальности никогда не было, там было только вероисповедание. И в этом огромный смысл был и есть на самом деле». Он поддержал инициативу и обещал дать поручение МВД и АП проработать возможность выдачи вида на жительство финалистам конкурса и гражданства — его победителям.

Впрочем, таких счастливчиков будет немного.

Как пояснили “Ъ” в РСВ, несмотря на то, что конкурс теперь будет разбит на несколько направлений, суперфинал будет общим для всех участников семи направлений (за исключением студенческого).

Финалистов будет примерно 300 человек, победителей — 100. Регистрация на конкурс откроется в конце марта, а его суперфинал состоится через год. По итогам заседания наблюдательного совета Владимир Путин также одобрил идею проведение форума РСВ этим летом (в соответствии с эпидемической обстановкой). По словам Алексея Комиссарова, основная площадка форума расположится в Москве.

Президент Центра политических технологий Борис Макаренко (сам выступавший перед конкурсантами с лекциями) поясняет, «Лидеры России» — еще и образовательная программа: «Наш образовательный рынок вполне привлекателен для представителей ближнего зарубежья. Так почему бы не расширить "Лидеров России"?» Он предполагает, что в первую очередь конкурс может привлечь жителей бывших советских республик.

Политолог, экс-сотрудник администрации президента Владимир Шемякин считает, что, на первый взгляд, идея такого специального международного направления в конкурсе наводит на мысль об «агентах влияния». «Многие страны через стажировки и другие обучающие формы работают с нашими перспективными политиками, чиновниками, журналистами и экспертами. Предполагается, что такие люди будут продолжать работать в своих странах. Цель таких мероприятий — формирование позитивного отношения к своей стране». Однако, по его мнению, российский паспорт в нынешних условиях не будет помогать победителям конкурса у них на родине: «Это скорее сигнал людям, отстаивающим позиции России за рубежом, что наши власти готовы принять их и дать возможность работать в России. Это особенно актуально для зарубежных комментаторов, которые выступают в российских СМИ. Но есть опасность: проигравшие конкурс гражданство не получат».

Андрей Винокуров