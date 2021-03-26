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Суд обязали рассмотреть иск 567 жителей Дагестана, пострадавших от затопления земель при строительстве ГЭС

Московский городской суд обязал Пресненский районный суд Москвы рассмотреть иск 567 жителей Дагестана, пострадавших от затопления земель в результате строительства Ирганайской ГЭС. В ноябре прошлого года в районном суде отказались принять самый массовый в истории российского судопроизводства иск, посчитав, что у заявителей нет такого права. Представитель истцов — адвокат правозащитного центра «Мемориал» (включен в реестр иноагентов) Марина Агальцова обжаловала это решение.

Соответствующее определение судья судебной коллегии по административным делам Московского городского суда Денис Шаповалов вынес еще 2 марта, однако текст документа был опубликован на сайте суда лишь сегодня.

«Вывод суда первой инстанции о том, что административным истцам не представлено право на обращение с настоящим иском, нахожу преждевременным и ошибочным»,— говорится в определении Мосгорсуда.

Судья Шаповалов принял решение отменить определение Пресненского районного суда Москвы, принятое 27 ноября прошлого года, и направить дело в районный суд для рассмотрения со стадии принятия иска к производству суда.

Как сообщал “Ъ”, жители Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана подали иск после 12 лет безуспешных попыток добиться выплаты компенсаций за утерянные в результате затопления жилье и сады. Они просили суд признать незаконным бездействие Минэкономразвития РФ, правительства Дагестана и республиканского министерства энергетики.

Подробнее об истории читайте в материале “Ъ” «Дагестанцы устали ждать компенсаций».

Юлия Рыбина, Махачкала


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