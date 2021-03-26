Суд в Москве арестовал следователя полиции по обвинению в краже вещдоков на 25 млн руб.

Пресненский суд Москвы арестовал руководителя следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы Михаила Белявского. Его обвиняют в краже 25 млн руб., которые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу. Начальник отдела не признал вину, сообщил источник ТАСС.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белявского М. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, сроком до 25 мая 2021 года»,— сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая ТАСС. Как передает «РИА Новости», господин Белявский передвигался в суде на костылях.

По версии следствия, в производстве подчиненных Михаила Белявского находилось уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в рамках которого было изъято 25 млн руб. Деньги направили на экспертизу, а после нее поместили в сейф отдела. Однако в феврале они пропали.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Следователь оказался расхитителем».