Следователь оказался расхитителем

В Москве по подозрению в краже задержан руководитель следственного подразделения ОМВД по Ярославскому району. Он подозревается в краже 25 млн руб., изъятых ранее в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Андреем Стрижовым возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Михаила Белявского. По версии следствия, в производстве подчиненных Михаила Белявского находилось уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в рамках которого было изъято 25 млн руб. Деньги направили на экспертизу, а после нее поместили в сейф отдела. Однако в феврале они таинственным образом пропали. Разбираясь в происшедшем, сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) столичной полиции заподозрили в краже начальника следственного отдела. Сегодня Михаил Белявский был задержан. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере) УК РФ. Коллеги задержанного ищут похищенное.

При этом следует отметить, что реализация очередного громкого дела была проведена после того, как на днях начальником УМВД по Северо-Восточному округу, в который входит ОМВД по Ярославскому району, был назначен бывший начальник УСБ Константин Строганов.

В ГУ МВД по Москве подтвердили задержание начальника следственного отдела, отметив, что, если подозрения в его адрес подтвердятся, он будет уволен по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отдел милиции, впоследствии преобразованный в ОМВД по Ярославскому району, был создан 19 сентября 1950 года. Вначале его личный состав в основном состоял из участников Великой Отечественной войны. На территории, который обслуживает отдел, проживает около 80 тыс. человек.

Николай Сергеев