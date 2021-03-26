Совбез России одобрил проект основ госполитики в сфере международной кибербезопасности

Совет безопасности России по итогам заседания под председательством президента Владимира Путина одобрил проект «Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности», сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, Россия нацелена на активизацию международного сотрудничества для «цифрового суверенитета» государств. Документ представят на подпись президенту «в ближайшее время».

«Для нейтрализации нарастающих угроз подтверждена нацеленность России на активизацию международного сотрудничества, на создание международного правового режима регулирования деятельности государств в информационном пространстве, прежде всего для обеспечения цифрового суверенитета независимых государств и предотвращения межгосударственных конфликтов с использованием информтехнологий»,— говорится в заявлении господина Патрушева. Оно опубликовано на сайте Кремля.

В документе впервые обозначили угрозы «компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру». В проекте актуализировали глобальные угрозы в сфере информатизации.

«Цифровые технологии стали активнее применяться в военно-политической сфере с целью вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Отдельные государства, стремясь сохранить доминирование, намеренно ограничивают доступ развивающихся стран к передовым технологиям для усиления их экономической и политической зависимости»,— говорится в заявлении господина Патрушева. В нем также отмечается рост числа преступлений «в сфере компьютерной информации».

Президент 25 сентября 2020 года выступил с рядом предложений для восстановления российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. Помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс назвал инициативу Кремля не более чем лживой риторикой.

О реакции на инициативу Владимира Путина — в материале “Ъ” «"Не более чем циничная и дешевая пропаганда"».