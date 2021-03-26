В Сочи снесут два девятиэтажных самостроя

В Сочи приступили к демонтажу еще двух многоквартирных домов, возведенных без разрешительной документации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Один из них находится в Хостинском районе, на ул. Черноморской, 35. Застройщик успел возвести здесь здание высотой девять этажей. В настоящее время два из них уже демонтировано. В администрации Сочи отмечают, что дом будет снесен до основания.

Демонтаж еще одного дома проведут в Адлерском районе курорта, на ул. Просвещения, 50. Дом, также высотой в девять этажей, был построен на участке, предназначенном для возведения частного дома. Сейчас снесены уже семь этажей.

Всего на территории курорта на сегодняшний день заключены договоры на снос 50 объектов самовольного строительства. По 29 из них работа уже завершена, еще по четырем ведутся подготовительные мероприятия.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, жители Сочи с начала 2021 года направили в администрацию курорта 49 материалов о выявлении самовольного строительства. В конце января 2021 года власти города заявляли, что в Сочи вынесены решения о сносе 541 самовольно построенного дома. Производства по ним находятся на исполнении в службе судебных приставов. На тот момент мероприятия по сносу проводились на 48 объектах, 27 из них уже полностью демонтированы.

Алексей Белянин