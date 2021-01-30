В Сочи снесут 541 самострой

В Сочи вынесены решения о сносе 541 самовольно построенного дома. Как сообщает пресс-служба администрации города, производства по ним находятся на исполнении в службе судебных приставов.

В настоящее время мероприятия по сносу проводятся на 48 объектах, 27 из них уже полностью демонтированы.

По данным мэрии Сочи, в 2020 году сотрудниками администрации города выявили 236 новых самовольно возведенных построек. Еще 54 было обнаружено в ходе комплексных проверок с участием прокуратуры и регионального департамента по надзору в строительной сфере. По всем фактам власти Сочи подали в районный суд курорта и в арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления на снос.

В мэрии Сочи отмечают, что количество подаваемых заявлений по итогам 2020 года выросло вдвое по сравнению с показателями 2019 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года власти Сочи запретили точечное строительство многоквартирных жилых домов практически на всей территории города. Согласно решению депутатов горсобрания курорта, застройка многоэтажными жилыми домами будет разрешена только на территории, где осуществляется деятельность по комплексному и устойчивому развитию.

Алексей Белянин