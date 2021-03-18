В Сочи с начала 2021 года выявили 49 новых самостроев

Жители Сочи с начала 2021 года направили в администрацию курорта 49 материалов о выявлении самовольного строительства. Об этом глава города Алексей Копайгородский сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, Сочи – один из лидеров по борьбе с самостроями в Краснодарском крае. «Только за прошлый год по решению суда у нас были снесены 29 объектов, в основном высотных. Заключены договоры на снос еще 17 объектов. По итогам 2020 года в нашем городе выявлено более 290 объектов с признаками соответствующих нарушений», - подчеркнул он.

Также Алексей Копайгородский сообщил, что в судах сейчас находятся более 500 дел по искам администрации города Сочи о сносе самовольно возведенных строений.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце января 2021 года власти города заявляли, что в Сочи вынесены решения о сносе 541 самовольно построенного дома. Производства по ним находятся на исполнении в службе судебных приставов. На тот момент мероприятия по сносу проводились на 48 объектах, 27 из них уже полностью демонтированы.

В мэрии Сочи отмечали, что количество подаваемых заявлений по самостроям итогам 2020 года выросло вдвое по сравнению с показателями 2019 года.

В декабре 2020 года власти Сочи запретили точечное строительство многоквартирных жилых домов практически на всей территории города. Согласно решению депутатов горсобрания курорта, застройка многоэтажными жилыми домами будет разрешена только на территории, где осуществляется деятельность по комплексному и устойчивому развитию.

Алексей Белянин