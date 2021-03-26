Жителей Ленобласти обеспечат питьевой водой в случае обнаружения нефтепродуктов в Волхове

Жителям районов Ленинградской области, через которые протекает Волхов, будут бесперебойно поставлять питьевую воду, если в акватории реки на территории региона обнаружатся нефтепродукты. Ранее загрязнение было зафиксировано на территории Новгородской области.

Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. В настоящий момент «Леноблводоканал» наполняет чистой водой резервуары и формирует необходимый запас. В сообщении отмечается, что пока оперативные службы не обнаруживали прорыва нефтепродуктов за установленные в реке заградительные боны.

Разлив нефтепродуктов в Волхове возле Великого Новгорода зафиксировали утром 26 марта. В качестве источника загрязнения власти региона рассматривают Новгородский порт.