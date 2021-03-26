Полиции грозили лампочками

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали в Ростове-на-Дону трех молодых людей, предположительно состоящих в экстремистской организации, один из которых является несовершеннолетним. По версии следствия, они планировали закидать лампочками с краской здание городского ОВД. Участники группы состояли в Telegram-чате, модераторы которого находятся в Польше.

В Ростове-на-Дону задержаны трое участников экстремистского сообщества, которые готовили акции вандализма в отношении здания ОВД, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. При этом еще трое предполагаемых членов организации находились на допросе в полиции. По словам источника “Ъ” в правоохранительных органах, сейчас подозреваемые отпущены под обязательство о явке. Одному из задержанных 17 лет.

Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, молодых людей задержали при попытке забросать лампочками с краской здание отдела полиции №1 УМВД России по Ростову-на-Дону, которое находится в Ворошиловском районе.

«Подобные “флешмобы” регулярно организовывались в Telegram-сообществе, в котором они состояли»,— рассказал источник. В сообщении ФСБ уточняется, что задержание проходило в рамках ранее возбужденного уголовного дела о вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Следователи считают, что в марте 2020 года члены группы нанесли антигосударственные лозунги и призывы на фасады зданий в Ростове-на-Дону.

ФСБ опубликовала видео допроса трех задержанных участников, один из которых предположительно является его организатором. Он рассказал, что вступил в чат в Telegram в начале марта, отметив, что сообщество модерируется из Польши. «В этом чате я почерпнул для себя много информации и методов экстремистской деятельности»,— говорит на видео участник группы, по всей видимости читая заготовленный текст с листа. «Цель созданной мной группировки — нанесение краской на жилых зданиях надписей, оскорбляющих власть, и проведение “акций прямого действия” с применением “коктейлей Молотова” по отношению к органам власти»,— сообщил он. При этом молодой человек не обнародовал название сообщества, к которому он принадлежит.

По версии следствия, организатор сообщества в Ростове получал рекомендации по изготовлению самодельных зажигательных устройств от модератора чата.

Другой задержанный на опубликованном видео рассказал, что участники чата договорились, что 24 марта пойдут к отделу полиции №1 и закидают его краской. Еще один задержанный молодой человек на видео говорит, что тоже состоял в чате, где вместе с другими участниками беседы планировал встретиться, чтобы обменяться взглядами на ситуацию в стране. «Мы договорились встретиться и обсудить политическую ситуацию в стране. В итоге на этой встрече вместе с другими (я.— “Ъ”) начал предлагать использовать “коктейли Молотова” на акциях прямого действия против сил правопорядка»,— рассказал он.

По данным источника, участники тренировались перед проведением акций на заброшенных зданиях в Ростове. В видео ФСБ присутствует фрагмент, где один из участников сообщества кидает «коктейль Молотова» в кирпичную стену.

Дома у задержанных были проведены обыски, во время которых силовики обнаружили листовки, трафареты и лозунги экстремистского содержания. Кроме того, в жилищах нашли вещества растительного происхождения, которые предположительно являются наркотическими, сейчас проводится экспертиза.

Отметим, что в Ростове-на-Дону не впервые возбуждается дело в отношении участников чатов в Telegram. В 2017 году в отношении 18-летнего Яна Сидорова, 21-летнего Влада Мордасова и 18-летнего Вячеслава Шашмина было возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков и участие в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). В ноябре 2017 года Ян Сидоров и Влад Мордасов вышли к зданию правительства Ростовской области с двумя плакатами: «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Они были задержаны сотрудниками полиции. В этот же день был задержан Вячеслав Шашмин.

Позже следствие установило, что все трое состояли в Telegram-чате «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону». В 2019 году Ростовский областной суд назначил Владу Мордасову шесть лет семь месяцев колонии строгого режима, Яну Сидорову — шесть лет шесть месяцев колонии строгого режима. В июне 2020 года Верховный суд РФ смягчил им сроки до четырех лет лишения свободы. Вячеславу Шашмину было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. В суде молодые люди утверждали, что планировали исключительно мирный пикет. Агрессивных участников чата они призывали соблюдать порядок и действовать в рамках закона.

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону