Эксперту «Голоса» продолжают поступать угрозы из-за его публикаций

Эксперт движения в защиту прав избирателей «Голос» Василий Вайсенберг в пятницу, 26 марта, вновь получил угрозу с неизвестного номера предположительно из-за его статьи о председателе избиркома Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрее Гиберте, опубликованной 18 марта на сайте движения «Голос». В материале сообщается, что глава избиркома ЯНАО стал самым высокооплачиваемым чиновником региона. Согласно его официальной декларации, за 2019 год господин Гиберт заработал почти 33 млн руб. и обогнал по доходам даже губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, заработавшего за позапрошлый год «всего» 30 млн руб.

Сегодня господину Вайсенбергу пришло сообщение с неизвестного номера, скриншот которого он опубликовал в соцсетях. «История с угрозами продолжается, теперь сообщение пришло мне. Вот такое сообщение: "Напрасно это сделал. Хотели нормально порешать. Теперь не обижайся". Видимо, речь про то, что я опубличил факт вчерашних угроз»,— сообщил Василий Вайсенберг через соцсети.

Напомним, первые угрозы жене господина Вайсенберга поступили вчера, 25 марта. Неизвестный позвонил жене Василия Вайсенберга и, назвав ее по имени-отчеству, потребовал удаления статьи господина Вайсенберга о господине Гиберте. Неизвестный намекал, что в противном случае их сын Миша может «упасть с самоката». По мнению эксперта «Голоса», звонок свидетельствовал о наблюдении за его домом, так как именно в этот день ребенок поехал в детский сад на самокате. Супруга господина Вайсенберга заявила об угрозах в полицию.

Позднее изданию Znak.com одна из членов избиркома ЯНАО заявила на условиях анонимности, что в комиссии расценивают это «как очередные происки наших партнеров». Так, по ее словам, они называют людей, «в адрес которых не хочется употреблять ненормативную лексику».

Господин Вайсенберг сообщил “Ъ”, что обратился в полицию и ждет приезда наряда.

Елена Рожкова