Эксперт «Голоса» пожаловался на угрозы сыну из-за своих публикаций

Эксперт движения в защиту прав избирателей «Голос» Василий Вайсенберг через соцсети пожаловался на угрозы своему сыну. По его словам, в четверг неизвестный позвонил его жене и, назвав ее по имени-отчеству, потребовал удаления с сайта движения статьи господина Вайсенберга о председателе избиркома Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрее Гиберте.

«Настоятельно прошу, чтобы Василий Додиевич удалил со всех ресурсов статью про Андрея Гиберта и принес публичные извинения. А то не хочется, чтобы Миша упал с самоката в следующий раз. Вы меня поняли?» — приводит слова звонившего Василий Вайсенберг. Он подозревает, что звонок свидетельствует о наблюдении за его домом, так как именно в этот день сын господина Вайсенберга поехал в детский сад на самокате.

Эксперт «Голоса» опубликовал статью об Андрее Гиберте на сайте движения 18 марта. В материале сообщается, что глава избиркома ЯНАО стал самым высокооплачиваемым чиновником региона. Согласно его официальной декларации, за 2019 год господин Гиберт заработал почти 33 млн руб. и обогнал по доходам даже губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, заработавшего за позапрошлый год «всего» 30 млн руб.

«Я не верю, что статья на сайте "Голоса" настолько задела председателя ямальского избиркома Андрея Гиберта, что он решился на такие действия. Тем более никаких новых фактов я не привел, а про его годовой доход в 33 млн все СМИ написали еще летом 2020 года»,— удивляется Василий Вайсенберг. Он добавил, что его жена готовит заявление в полицию, а номер звонившего сейчас недоступен.

Господин Гиберт возглавляет избирком ЯНАО с 1994 года. В ближайшее время будет сформирован новый состав окружной комиссии, и Центризбирком 17 марта снова рекомендовал включить в него Андрея Гиберта.

Андрей Винокуров