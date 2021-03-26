Путин рассказал, как в Латвии не смогли спасти от коронавируса его хорошего знакомого

Президент России Владимир Путин рассказал, как врачи в Латвии не смогли спасти одного из его хороших знакомых, заболевшего COVID-19. По словам президента, после того как тот заразился коронавирусом, выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре нет аппарата МРТ (магнитно-резонансная томография).

«Один мой очень хороший знакомый, мой коллега, бывший-бывший, он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом. И выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет»,— скказал президент в ходе заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». «Только старый рентген, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет. Сказали: мы в очереди стоим, нам обещали, но пока нет»,— добавил господин Путин.

Бывшего коллегу Владимира Путина, чье имя он не назвал, предложили вывезти в Москву. «Сделали все, чтобы вывезти его,— не смогли. Человек умер»,— сказал президент. «Вот это уровень организации, в том числе здравоохранения»,— оценил он.

Как сообщал латвийский телеканал Tv3, в ноябре в Риге от коронавируса умер Евгений Ролдугин — бывший руководитель латвийского представительства «Газпрома», старший брат виолончелиста Сергея Ролдугина. По сообщениям СМИ, он был другом Владимира Путина. Телеканал также сообщал, что за Евгением Ролдугиным отправили в Латвию самолет МЧС, но спасти его не удалось.

В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией. За прошедшие сутки в стране выявили 638 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составило 100 114 человек.