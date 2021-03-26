ГУП «ТЭК СПб» начнет испытания городских теплосетей с 29 марта

С 29 марта по 27 апреля ГУП «ТЭК СПБ» будет проводить плановые испытания на максимальную расчетную температуру теплосетей Петербурга. Работы начнутся с Невского района.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Всего за указанное время планируется провести 50 испытаний в Невском, Пушкинском, Колпинском, Московском, Выборгском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах, также еще один тест пройдет во Всеволожском районе Ленинградской области.

Подчеркивается, что в жилых домах во время тестов может повышаться температура батарей, но избыточные килокалории не войдут в счета за коммунальные услуги.

Ранее “Ъ-СПб” писал о планах ГУП «ТЭК» по модернизации теплосетей Санкт-Петербурга на текущий год.