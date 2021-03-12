ГУП «ТЭК СПб» рассказал о планах модернизации петербургских теплосетей

В рамках реализации инвестиционной программы ГУП «ТЭК СПб» построит и реконструирует в 2021 году более 158,6 км тепловых сетей и модернизирует 30 центральных тепловых пунктов в шести районах Санкт-Петербурга. На работы будет направлено 9,6 млрд рублей.

Об этом рассказала пресс-служба предприятия. Отмечается, что основным источником финансирования работ будут собственные средства «ТЭК СПб» в размере 6,1 млрд рублей, еще 3,5 млрд привлекут в качестве бюджетных инвестиций. В сообщении подчеркивается, что запланированные объемы превышают таковые за 2019 год — тогда предприятие обновило 154 км теплосетей и модернизировало лишь 4 ЦТП.

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