С 19 по 22 апреля 2021 года в меховой столице страны – городе Пятигорске пройдет 4-я Международная выставка изделий из меха и кожи «Мягкое Золото России».



Выставка «Мягкое Золото России» — одно из крупнейших событий на рынке меха и кожи нашего времени. За несколько лет она стала главной площадкой, концентрирующей деловую жизнь меховой индустрии.

Лучшие российские и зарубежные производители меховой одежды, дизайнеры, представители крупнейших мультибрендовых сетевых магазинов, эксперты модной индустрии и блогеры вновь соберутся здесь в апреле этого года для дальнейшего развития собственного бизнеса и отрасли в целом.

Наша цель — создание единого торгового и информационного пространства для производителей и закупщиков изделий из меха и кожи.

В рамках деловой программы выставки пройдет международный форум «Состояние пушно-меховой отрасли и перспективы ее развития», на котором предприниматели и представители государственных структур обсудят проблемы, стоящие сейчас перед меховой отраслью, и разработают общую стратегию ее развития на ближайшее будущее.

Завершится первый день выставки гала-показом лучших коллекций российских и зарубежных производителей.

Разделы выставки «Мягкое Золото России»:

одежда из меха и кожи;

пальто и куртки с меховой отделкой;

головные уборы;

аксессуары;

выделанный мех,

шкуры;

оборудование

Кроме того, организаторы оказывают содействие экспонентам и посетителям в вопросах логистики, бронировании авиабилетов и отелей. Для посетителей действует программа лояльности (частичная оплата стоимости авиабилета).

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