Партнер Павла Дацюка выкупил заброшенный недострой в центре Екатеринбурга

Недостроенное здание на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге продали на торгах за 22,3 млн руб. Напомним, в январе Фонд имущества Свердловской области выставлял на торги объект, изъятый по решению суда у бизнесмена Вадима Колясникова.

Недостроенное здание выкупила компания «Радиус Девелопмент» за 22,3 млн руб., начальная цена составляла — 22,1 млн руб. Согласно данным сервиса, компания принадлежит Александру Трунтаеву. Стоит отметить, что господин Колясников также связан с Александром Трунтаевым. Как указано Kartoteka.ru, Вадим Колясников имеет 16,66% в ООО «Радиус», 33,34% в ней принадлежит Александру Трунтаеву, он также является владельцем ООО «Радиус девелопмент» и совладельцем ООО «АЛМИ», выступавшего застройщиком «Радиуса» (здание за «Домом контор»). Еще одним совладельцем «АЛМИ» является хоккеист Павел Дацюк.

Напомним, здание на улице Розы Люксембург готово на 7%. Согласно выписке из ЕГРН, вид разрешенного земельного участка — под объект незавершенного строительства, для размещения гостиниц.

Мария Игнатова