В Екатеринбурге у бизнесмена изъяли недострой в центре города и выставили на торги Начальная цена объекта — 22 млн рублей

Фонд имущества Свердловской области объявил о проведении аукциона по продаже недостроенного здания в центре Екатеринбурга. Речь идет об объекте, который находится в 20 метрах от здания на Розы Люксембург, 73. Недострой по решению суда изъяли у бизнесмена Вадима Колясникова.

В октябре прошлого года Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к индивидуальному предпринимателю Вадиму Колясникову и потребовало изъять объект.

По данным сервиса Kartoteka.ru Вадим Колясников имеет 16,66% в ООО «Радиус», 33,34% в ней принадлежит Александру Трунтаеву. Напомним, в прошлом году господин Колясников участвовал в аукционе по продаже строения и земельного участка по адресу Малышева, 40 (за Домом контор). По данным портала Its my city, в аукционе победила компания Александра Трунтаева, он также является владельцем ООО «Радиус девелопмент» и совладельцем ООО «АЛМИ», выступавшего застройщиком «Радиуса». Еще одним совладельцем «АЛМИ» является хоккеист Павел Дацюк.

В материалах суда указано, что с 2017 года министерство сдавала в аренду земельный участок площадью 2285 кв. м на улице Розы Люксембург компании «Шамхор». А собственником недостроя на этом участке является Вадим Колясников. Министерство подало иск к предпринимателю в связи с истечением срока действия договора аренды. «Установлен срок действия договора с 14 февраля 2017 по 13 февраля 2020 года. Как указывает истец, в связи с истечением срока действия договора и отсутствием доказательств завершения строительства объекта, министерство обращается в суд»,— говорится в решении суда.

В октябре прошлого года ответчик заявил о признании исковых требований в полном объеме.

Здание на улице Розы Люксембург готово на 7%. Согласно выписке из ЕГРН, вид разрешенного земельного участка — под объект незавершенного строительства, для размещения гостиниц. Аукцион по объекту пройдет 2 марта, начальная цена предмета аукциона 22,1 млн руб.шаг аукциона 221,4 тыс. руб., задаток 11 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимают с 20 января по 22 февраля.

Мария Игнатова