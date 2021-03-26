В Краснодаре «гражданку СССР» Марину Мелихову приговорили к 3,5 годам лишения свободы за призывы к экстремизму

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор лидеру местной ячейки деструктивной организации «Граждане СССР» Марине Мелиховой. Ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Женщина признана виновной в призывах к экстремизму с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщают «Свободные медиа».

Как ранее писал "Ъ-Кубань", в апреле 2020 года Марина Мелихова размещала на своих страницах в социальных сетях видеоролики, в которых призывала граждан выходить в определенный день на площади и выступать «против рабства и эксплуатации человека человеком» и пр.

Ранее в Геленджике суд вынес приговор 59-летней местной жительнице, обвиняемой по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия по отношению к представителю власти в связи с исполнением им должностных обязанностей), сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда. Женщина угрожала убийством судебному приставу, который собирался наложить арест на автомобиль ее мужа, а в суде заявила, что является сторонницей организации «Граждане СССР».

Наталья Решетняк