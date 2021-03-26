Honor теряет позиции

Китайский Honor сократил долю на российском рынке за первые два месяца 2021 года с 13% до 9% в штуках и с 7% до 5% в деньгах. На позиции бренда, по словам экспертов, повлиял разрыв с Huawei, которая в ноябре продала его китайскому консорциуму, чтобы защитить от американских санкций. В результате объем производства устройств Honor снизился, а сервисы Google на них так и не вернулись, как ожидалось раньше. Но в самой компании уверены, что возращение лидирующих позиций в России — вопрос времени.

Доля китайского бренда смартфонов Honor на российском рынке за первые два месяца 2021 года снизилась в штучном выражении с 13% до 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и с 7% до 5% — в денежном, сообщил “Ъ” партнер нескольких ритейлеров электроники. Таким образом, бренд снизил долю в штучном выражении почти до показателей 2016 года, когда впервые вошел в тройку по числу проданных смартфонов после Samsung и Apple.

Доля смартфонов Huawei в январе-феврале также продолжила сокращаться и опустилась с 4% до 3% в штучном выражении и с 3% до 2% — в денежном год к году. Свои доли за этот период нарастили Samsung — с 29% до 31% в штучном выражении и с 24% до 29% в денежном. Доля Xiaomi в деньгах не изменилась и осталась на уровне 12%, а вот в штучном выражении вендор увеличил продажи с 20% до 23%. Apple сохранил долю в 16% в штуках и сократил долю в деньгах — с 48% до 46%.

Проблемы у Honor и Huawei начались в мае 2019 года, когда президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку оборудования, угрожающего национальной безопасности страны, а Министерство торговли США внесло Huawei в черный список.

Тогда же Google, разрабатывающая операционную систему Android, которая используется в смартфонах Huawei и Honor, перестала сотрудничать с брендами. В ноябре 2020 года Huawei объявил о продаже своего суббренда Honor китайскому консорциуму индустриальных партнеров Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Таким образом вендор решил обеспечить выживание своего суббренда на фоне давления на Huawei США.

Отсутствие сервисов Google пошатнуло позиции Honor, в том числе в России. Снижение доли в продажах смартфонов в России Huawei и Honor можно наблюдать примерно с середины 2020 года. Именно тогда у вендоров закончились складские запасы устройств с сервисами Google, отмечает аналитик Telecom Daily Илья Шатилин. По его мнению, Honor сможет вернуть свою долю на рынке, если снова заключит контракт с Google. В январе стало известно, что Honor готовит новую линейку устройств с поддержкой сервисов Google, которую планирует представить весной. Но ее выход задерживается.

Дело в том, что Госдепартамент США опубликует свое решение о том, является ли Honor после продажи консорциуму достаточно независимой от Huawei компанией или нет, только в конце марта, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Если решение будет положительное, то Honor сможет заключить соглашение с Google на использование сервисов американской компании, объяснил он. По его словам, продажи Honor особенно сильно просели в начале 2021 года потому, что со сменой владельца вендор, вероятно, потерял доступ к компонентной базе Huawei. «Это привело к уменьшению объемов производства устройств и сокращению доли компании на рынке»,— пояснил аналитик.

На долю рынка всегда оказывает влияние большое количество факторов, отметил президент Honor в России, Турции и странах СНГ Тони Ран. В их числе, по его словам, наличие новых продуктов, маркетинговых активностей, ситуация на рынке. «Сейчас мы находимся на этапе трансформации и продолжаем внимательно следить за ситуацией на российском рынке, который по-прежнему остается ключевым рынком для Honor за пределами Китая»,— отметил господин Ран. По его словам, рост доли рынка и лидирующие позиции компании на нем — это вопрос времени.

Анастасия Гаврилюк