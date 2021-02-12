Смартфонам не хватает деталей

Крупнейшие китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) могут потерять позиции на рынке в России в случае продолжения давления на них США, полагают в GS Group. Поставки Huawei и Xiaomi за 2020 год уже упали на 26% и 20% соответственно. Эксперты связывают проблемы с дефицитом комплектующих и трудностями в логистике. Если ситуация не изменится, доля китайских компаний в импорте, пока близкая к половине, может сократиться вдвое уже в 2021 году. Их покупателей «разбирают» Samsung и Apple, чьи поставки растут. Но аналитики полагают, что через несколько лет китайские бренды восстановят позиции.

“Ъ” ознакомился с отчетом аналитиков GS Group по импорту в Россию смартфонов за 2020 год. По их прогнозу, в 2021 году доля трех крупнейших китайских производителей — Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) — может снизиться до 25%, если США продолжат вводить в их отношении жесткие санкции. По итогам 2020 года общая доля этих брендов в поставках составила 47%. В целом в Россию за этот период, по данным GS Group, было ввезено на 10% меньше телефонов (включая кнопочные), чем годом ранее,— всего 43,3 млн штук.

Власти США ввели запрет для американских корпораций на поставку комплектующих Huawei в сентябре 2020 года, до этого, в мае 2019 года, с ней перестала сотрудничать американская Google. Xiaomi правительство США включило в черный список в январе якобы за связь с военными Китая. Теперь американцы не могут инвестировать в эту компанию.

Общие поставки смартфонов в Россию снизились в 2020 году — в первую очередь из-за сокращения доли дешевых телефонов, отмечается в отчете GS Group. Но импорт дорогих и средних по цене гаджетов также просел в сравнении с 2019 годом из-за сокращения поставок Huawei (включая бренд Honor, который в ноябре 2020 года продан консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.) и Xiaomi на 26% и 20% соответственно. Всего в страну было поставлено 7,7 млн устройств Huawei и 5,9 млн Xiaomi. На фоне потери доли рынка конкурентами ее смогли увеличить корейская Samsung, которая в 2020 году поставила в Россию более 11 млн смартфонов (рост на 7%), и американская Apple, которая увеличила продажи на 17%, до 4 млн устройств.

Санкции в отношении Huawei и Honor вызвали проблемы с комплектующими и их дефицит для других производителей, что также сказалось на снижении поставок, считает директор департамента «Мобильные средства связи и умный дом» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков. Собственные производственные мощности имеют только Samsung и Apple, пояснил он. Существенное снижение поставок устройств в Россию вызвано и проблемами с логистикой, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Выросла стоимость контейнерных перевозок, поэтому некоторые бренды просто не стали вывозить свои заказанные партии смартфонов из Китая»,— говорит он. Это создало определенный дефицит на рынке в январе и предпосылки для роста цен, отмечает эксперт.

В то же время господин Муртазин сомневается, что доля китайских брендов в целом на российском рынке продолжит снижаться. «Если проблемы возникают у одной китайской компании, ее доля перераспределяется между другими»,— говорит он. Павел Вьюков уточняет, что, если кто-то из лидеров сталкивается с проблемами, крупные ритейлеры, как правило, смещают внимание на новые бренды. Так, по его словам, уже было, когда из России уходили Meizu, Lenovo, HTC, на их место пришли как раз Xiaomi и Honor. Последних теоретически могут заменить пока свободные от санкций Oppo, Vivo, Realme. В GS Group полагают, что у китайских брендов остается шанс отыграть потерянную долю «за счет активного маркетинга».

В GS Group допускают, что и к BBK Electronics (занимает 4,2% российского рынка) у Вашингтона могут возникнуть те или иные претензии. Сейчас общая доля брендов BBK на глобальном рынке приближается к 20%, поясняет руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. Тот факт, что холдинг набирает все большее влияние на рынке, «позволяет предположить, что власти США обратят на него внимание». «Спор за глобальное лидерство и контроль мировых информационных и финансовых потоков продолжится, а значит, США будут усиливать давление на сектор высоких технологий Китая и его лидеров»,— уверен эксперт. Все это, по его мнению, приведет к созданию через два-три года независимой и самодостаточной отрасли электроники в Китае, включая производство чипов.

Дмитрий Шестоперов