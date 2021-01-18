С Huawei сбивают Honor

Как стало известно “Ъ”, сервисы Google могут уже весной вернуться на смартфоны Honor, которые занимают второе место по продажам на российском рынке. Это стало возможным после отделения бренда от материнской Huawei, еще в 2019 году попавшей под санкции США. Выход новой линейки смартфонов Honor может помочь бренду нарастить позиции, но ослабит саму Huawei, так как лишит части аудитории ее магазин приложений AppGallery.

Китайский бренд смартфонов Honor готовит новую линейку устройств с поддержкой сервисов Google, рассказали “Ъ” два источника, знакомые с ситуацией. Собеседник, близкий к компании, подтвердил, что в смартфонах, которые выйдут на рынок после отделения бренда от Huawei (в ноябре 2020 года было объявлено о его продаже Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.), уже не будет магазина приложений Huawei AppGallery, тогда как на ранее вышедших устройствах он сохранится. Представить новую линейку Honor планирует весной, она выйдет в том числе в России, говорит один из источников. В Honor, Huawei и Google не стали комментировать эту информацию.

Huawei и Honor начали разделять онлайн-продажи устройств двух брендов в России, обнаружил “Ъ”: 13–14 января сайта Huawei, на которой в том числе были представлены смартфоны Honor, не работала, в сообщении на сайте говорилось о технических работах. После обновления днем 15 января модели Honor пропали с сайта (они представлены на отдельном сайте бренда Honor, которым в России также управляют структуры Huawei). В Huawei сообщили “Ъ”, что на сайте проводились технические работы, заверив, что в ближайшее время его работа будет полностью восстановлена.

Google, разрабатывающая операционную систему Android, которая используется в смартфонах Huawei и Honor, перестала сотрудничать с брендами после того, как в мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку оборудования, угрожающего национальной безопасности страны, а Министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Чтобы обеспечить выживание бренда Honor, Huawei в ноябре 2020 года решила продать его стороннему китайскому консорциуму. Стоимость сделки не раскрывалась, по данным Reuters, она могла составить $15 млрд.

Предполагается, что сделка позволит Honor работать без ограничений, которые наложены на Huawei.

Так, Honor уже ведет переговоры с американской Qualcomm об использовании ее процессоров с поддержкой нового стандарта связи 5G, сообщало в декабре издание GSMArena.

Отсутствие сервисов Google пошатнуло позиции Honor, в том числе в России. Если по итогам 2019 года его доля на российском рынке смартфонов в штуках составляла 24,6%, а в деньгах — 19%, то по итогам 2020 года показатели снизились до 21% и 14% соответственно, оценивает источник “Ъ” на рынке.

100 миллионов смартфонов намерена продать Honor в 2021 году (данные компании)

По его же данным, в четвертом квартале года доля Honor в штуках составила 15%, а в деньгах — 6%, Huawei занял 5% и 3% соответственно. В штучных продажах Honor второй в России после Samsung, а по выручке — третий после Apple и Samsung, уточнили в «М.Видео—Эльдорадо». В 2020 году около 4,5% смартфонов, проданных в России, пришлось на Honor без сервисов Google, сообщили в ритейлере. Всего за 2020 год в России было продано 31,5 млн смартфонов на 570 млрд руб., сообщал “Ъ” 29 декабря.

За резким падением спроса на бренд стоит не только запрет на сервисы Google, но также дефицит поставок и сворачивание маркетинга, объясняет директора департамента «Мобильные средства связи и умный дом» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков.

На этом фоне крупнейшие ритейлеры смещают фокус на другие бренды, поясняет он, но возвращение сервисов Google может помочь росту спроса. С этим согласны в МТС.

При условии активной маркетинговой поддержки интерес россиян к Honor с приложениями Google вырастет, согласен и аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но отказ бренда от экосистемы AppGallery снизит интерес разработчиков к этой платформе, что может ухудшить и без того шаткое положение Huawei, отмечает он. Если крупные игроки вроде Сбербанка и «Яндекса», скорее всего, останутся на платформе, то для привлечения небольших независимых разработчиков потребуются дополнительные средства, считает эксперт. Ранее Huawei планировала вложить более $10 млн в развитие мобильной системы в России.

У AppGallery уже есть аудитория и партнеры, разработчикам интересно делать приложения для этого магазина, возражает директор по работе с корпоративными клиентами Redmadrobot Дмитрий Панкрушев. Собственные магазины приложений уже есть, например, и у Samsung и Xiaomi, которые используют их параллельно с Google Play, указывает он, поэтому и Honor не обязательно делать выбор в пользу только одного.

Юлия Тишина