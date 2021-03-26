ЦБ: долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,7%

Центробанк зафиксировал рекордную долговую нагрузку россиян в размере 11,7% к началу 2021 года, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. В частности, у ипотечных заемщиков долговая нагрузка выросла до 1,9%.

Показатель долговой нагрузки (ПДН) — это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека к его ежемесячным доходам.

«Мы видим, что долговая нагрузка подросла в прошлом году, что не удивительно. Во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале прошлого года»,— сказала госпожа Данилова в ходе выступления на Всероссийской банковской конференции.

Как следует из ее презентации, долговая нагрузка россиян достигла 11,7%. Госпожа Данилова уточнила, что долговая нагрузка у ипотечных заемщиков к началу года подросла до 1,9%, а по другим кредитам — до 9,8%. По ее словам, были и сдерживающие рост долговой нагрузки факторы, главный из которых — снижение ставок по кредитам.

ЦБ разработал «дорожную карту» по модернизации механизма расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Она призвана помочь банкам более точно определять закредитованность клиентов, в первую очередь при выдаче необеспеченных займов.

О потребительском кредитовании в России — в материале “Ъ” «Россияне набрались кредитного опыта».