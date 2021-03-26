СК возбудил дело о незаконной продаже пансионата «Олимпийский Дагомыс» в Сочи

В Сочи возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями лицами из числа Совета директоров и собрания акционеров ОАО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс» (ч.2 ст.201 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В ходе следствия установлено, что летом 2016 года в ходе заседания Совета директоров был рассмотрен вопрос о продаже здания гостиницы и одобрена ее стоимость - 466 млн руб. Однако в тот же день неустановленные лица из числа руководства санатория, злоупотребили своими полномочиями и продали здание гостиницы за 15,1 млн руб. коммерческой организации. В результате у общества образовалась кредиторская задолженность в размере 256 млн руб., что стало причиной банкротства.

Согласно данным ЕФРСБ, собственником гостиницы в 2016 году стало ООО «Юг-Недвижимость».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, сочинский пансионат «Олимпийский Дагомыс» 1982 года постройки будет реконструирован в четырехзвездочный апарт-отель. Объем инвестиций в проект составит 2,3 млрд руб. Отель будет работать в соответствии со стандартами международного оператора Accor под брендом Adagio.

Наталья Решетняк