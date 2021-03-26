«Одноклассники» получили схожий с «ВКонтакте» и Facebook дизайн

Социальная сеть «Одноклассники» (принадлежит Mail.ru Group) к своему 15-летию представила новый дизайн версии для компьютеров и мобильных приложений. В новой веб-версии для ПК верхняя часть сайта, которая раньше была оформлена в фирменном оранжевом цвете, стала белой. Текстовая часть логотипа «Одноклассников» в новой версии набрана фирменным шрифтом Odnoklassniki.

Аналогичные изменения дизайна — белая шапка сайта и новый фирменный шрифт в логотипе — в октябре 2020 года представила социальная сеть «ВКонтакте» (также принадлежит Mail.ru Group). Обе российские соцсети избавились от цветового акцента вверху сайта после того, как Facebook развернул новый дизайн сайта для всех пользователей сети. Facebook представила редизайн веб-версии для ПК еще в апреле 2019 года, однако пользователи начали получать доступ к нему только в мае следующего года.

Мобильная версия «Одноклассников» в ближайшие месяцы избавится от фотографии и обложки профиля. По сообщению пресс-службы «Одноклассников», это позволит увеличить количество отображаемых новостей в ленте на экране. Соцсеть также представила сквозную навигацию в версии для ПК и новое боковое меню для мобильной версии.