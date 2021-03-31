Против седана

Бум кроссоверов в кузове универсал (почти половина продаж в прошлом году) — не мода, а попытка найти решение на все случаи жизни. В России выбор подкреплен инфраструктурными и климатическими реалиями — плохое качество дорог и суровые зимы со снегопадами. Высокий клиренс и полный привод здесь часто гарантируют возможность добраться до пункта назначения. Компактные автомобили размерных классов А и В выбирают молодые семьи, не обремененные детьми, для передвижения в мегаполисах. Седаны классами выше — скорее имиджевые продукты. Продукция премиальных производителей (9% рынка) — подчеркивает социальный статус их владельцев. Универсал, как нетрудно догадаться из самого названия типа кузова, самое практичное решение для семейных людей, чья жизнь связана с регулярной перевозкой скарба — от колясок до сумок и спортинвентаря. Хетчбэк в свою очередь — хорошая альтернатива универсалу, с той лишь разницей, что полезного объема за спинами задних седоков будет меньше. Однако если пассажиров в салоне немного, складывающиеся спинки задних сидений позволяют этот недочет устранить. Небольшим семьям и одиноким автовладельцам рекомендую. Кроме того, хетчбэки — самый короткий тип кузова, что важно в перегруженных машинами городах с их проблемами парковочных мест. Этот тип кузова также подойдет начинающим водителям.

В любом случае, сперва определитесь, в каких условиях, насколько регулярно будет эксплуатироваться будущая покупка. Будете ли вы передвигаться зимой, и каково состояние дорог в вашем регионе в это время года? Собираетесь ли вы ездить в одиночку или с семьей? Есть ли у вас дача, подъезд к которой может быть затруднен? Ответы на эти вопросы помогут с выбором. Наконец, важным фактором является количество автомобилей в семье. Если он один, то выбор приходится делать в пользу универсального решения — универсал повышенной проходимости, кроссовер или внедорожник.

Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг»