Популярность машин с кузовом седан в России обусловлена традиционными представлениями о престижности. Седан универсален и хорошо подходит для тех, кто использует автомобиль в качестве семейного (четыре двери и удобная посадка), для представительских целей (бизнесмен с нанятым водителем) или для поездок по городу (достаточно вместительный багажник для покупок). В связи с аэродинамикой в автомобилях с кузовом седан в плохую погоду меньше загрязняются задние стекла, хотя поверхность крышки багажника становится такой же грязной, как у универсалов или хетчбэков (в слякоть не испачкать руки при открывании невозможно). Вместе с тем универсал и хетчбэк позволяют лучше чувствовать дистанцию до препятствия при движении задним ходом, если автомобиль не оснащен системой безопасной парковки (в базовой комплектации такой системы нет). Легко снимающаяся полка багажника в универсалах и хетчбэках позволяет перевозить высокие грузы или растения, у седанов с этим сложнее. Поэтому автомобили с кузовом универсал или хетчбэк более функциональны и удобны в эксплуатации. Ну а вообще выбор автомобиля с определенным типом кузова в первую очередь зависит от того, что предпочитает покупатель: красоту, престиж или функционал.

Игорь Силявин, директор по проектам компании «Соллерс Инжиниринг»