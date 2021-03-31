Основные типы кузовов автомобилей на российском рынке

Седан — тип закрытого кузова легкового автомобиля с багажником, структурно отделенным от пассажирского салона и без подъемной двери в задней стенке.
Универсал — тип кузова легкового автомобиля с дверью в задней стенке, багажником, объединенным с салоном, и крышей багажника, продленной до заднего габарита.
Хетчбэк — кузов легкового автомобиля с дверью в задней стенке и укороченным задним свесом.
Лифтбэк — кузов машины, являющийся промежуточным между седаном, универсалом и хетчбэком. От хетчбэка он отличается большей длиной заднего свеса: у лифтбэка он по длине такой же, как у седана, при этом багажник здесь открывается вместе с задним стеклом.
Пикап — тип кузова автомобиля с открытой грузовой платформой.
Купе — тип закрытого кузова легкового автомобиля с двумя дверьми, одним или двумя рядами сидений и структурно отделенным багажником.
Кабриолет — кузов с откидывающимся мягким или жестким верхом и двумя дверьми.
Родстер — тип кузова двухместного спортивного легкового автомобиля без крыши или с жесткой крышей.