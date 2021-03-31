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Основные типы кузовов автомобилей на российском рынке

"Деньги". Приложение от , стр. 69
  • Седан — тип закрытого кузова легкового автомобиля с багажником, структурно отделенным от пассажирского салона и без подъемной двери в задней стенке.
  • Универсал — тип кузова легкового автомобиля с дверью в задней стенке, багажником, объединенным с салоном, и крышей багажника, продленной до заднего габарита.
  • Хетчбэк — кузов легкового автомобиля с дверью в задней стенке и укороченным задним свесом.
  • Лифтбэк — кузов машины, являющийся промежуточным между седаном, универсалом и хетчбэком. От хетчбэка он отличается большей длиной заднего свеса: у лифтбэка он по длине такой же, как у седана, при этом багажник здесь открывается вместе с задним стеклом.
  • Пикап — тип кузова автомобиля с открытой грузовой платформой.
  • Купе — тип закрытого кузова легкового автомобиля с двумя дверьми, одним или двумя рядами сидений и структурно отделенным багажником.
  • Кабриолет — кузов с откидывающимся мягким или жестким верхом и двумя дверьми.
  • Родстер — тип кузова двухместного спортивного легкового автомобиля без крыши или с жесткой крышей.
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