Путин рекомендовал принять законопроект о защите минимального дохода должников

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме совместно с правительством подготовить и принять законопроект, защищающий минимальный доход от списания в порядке исполнительного производства. Поручение было дано по итогам встречи с руководителями фракций в Госдуме.

«Рекомендовать Государственной думе… подготовить совместно с правительством Российской Федерации к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан»,— говорится в списке поручений от 25 марта, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за исполнение поручения указаны председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Накануне встречи Владимира Путина думский комитет по финансовому рынку поддержал законопроект о защите минимального дохода. Проект, внесенный в феврале депутатами от «Единой России» и сенаторами, предусматривает «принцип сохранения ежемесячного дохода» в размере не ниже среднего прожиточного минимума. Согласно законопроекту, должник должен будет обратиться в подразделение ФССП с заявлением, после чего банки не смогут взыскать средства с дохода ниже положенного уровня.