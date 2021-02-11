В Госдуму внесли законопроект о гарантированном доходе должников

Группа сенаторов и депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект о минимальном доходе для должников. Он гарантирует сохранение ежемесячного дохода в размере не ниже прожиточного минимума. Среди соавторов законопроекта — руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

В пояснительной записке говорится, что сейчас законом о «Об исполнительном производстве» гарантируется неприкосновенность «минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи». Однако на практике с этим возникают сложности: во-первых, речь идет об имуществе, а не определенной сумме дохода, во-вторых, после взыскания долга человек может остаться без финансовых средств, необходимых для жизни.

Парламентарии предлагают закрепить в законе «принцип сохранения ежемесячного дохода должника гражданина в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».

Должник должен будет обратиться в подразделение судебных приставов с заявлением, чтобы ему сохранили ежемесячный доход в размере не ниже прожиточного минимума. Он должен будет указать реквизиты банковского счета, на котором должна сохраняться эта сумма. Банки не смогут взыскивать средства с дохода, если он в итоге окажется ниже положенного уровня.

«Новая норма — это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан. Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий. В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания»,— прокомментировал законопроект Андрей Турчак.