Свердловский онкодиспансер создал службу сопровождения маломобильных пациентов

Руководство Свердловского областного онкодиспансера организовало службу сопровождения маломобильных пациентов. Об этом на своей официальной странице в Facebook написал депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

По его словам, сейчас в службе сопровождения работает два сотрудника, вскоре штат увеличится еще на четыре человека. В связи с этим господин Вихарев подарил онкодиспансеру необходимое для работы службы оборудование: два кресла-коляски, 15 пульсоксиметров и кресло для забора крови. «Теперь специалисты могут обеспечить полный цикл сопровождения: оформят автомобильный пропуск на территорию онкодиспансера, подъедут с креслом-коляской прямо к машине, сопроводят на прием в поликлинику, в диагностические кабинеты, помогут с укладкой при проведении КТ или МРТ»,— пояснил депутат.

Он рассказал, что помощь онкодиспансеру была оказана в рамках деятельности «медицинской фракции», которую создали в гордуме 9 марта. За помощью к депутатами обратились волонтеры ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». «В ближайшее время состоится первое заседание "медицинской фракции", на котором мы с коллегами-депутатами обсудим дорожную карту помощи больницам и поликлиникам»,— уточнил Алексей Вихарев.

Анастасия Реутова