В думе Екатеринбурга создали депутатскую группу по здравоохранению Ее члены будут поддерживать больницы, врачей и пациентов

В думе Екатеринбурга создана депутатская группа «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения города Екатеринбурга». Об этом на сегодняшнем заседании гордумы сообщил автор идеи, депутат Алексей Вихарев. Ранее инициативу по созданию новой депутатской группы поддержал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Пока в «медицинскую фракцию» помимо господин Вихарева вошли депутаты Дмитрий Николаев, Михаил Вечкензин и Сергей Мелехин, однако все желающие могут подать заявление о вступлении.

«Основная задача депутатской группы — помощь учреждениям здравоохранения, поддержка главврачей и пациентов. В идеале каждого депутата нужно закрепить за больницами в их округе, чтобы оказывать шефскую помощь, чтобы каждый депутат стал помощников главврачей и помогал решать насущные вопросы»,— пояснил Алексей Вихарев. По его мнению, пандемия «обострила накопленные за долгие годы проблемы», а ее последствия будут ощущаться весь текущий год.

Отметим, ранее в гордуме было зарегистрировано только две депутатские группы: «Женская фракция» и «Содействие развитию восьмого района "Академический"».

Анастасия Реутова