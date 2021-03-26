Расходы бюджета Удмуртии на 2021 год могут увеличить на 4,14 млрд рублей

На заседании постоянной комиссии госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам рассмотрели очередные изменения в закон о бюджете республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Доходную часть предлагается увеличить на 955 млн руб. за счет дополнительных целевых средств, расходную — на 4,14 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Как сообщила заместитель министра финансов республики Вера Сухих, корректировки обусловлены необходимостью выполнения мероприятий и целевых показателей, предусмотренных государственными программами Удмуртии и национальными проектами, инициированными президентом России Владимиром Путиным»,— говорится в сообщении.

Так, в случае принятия изменений на сессии госсовета, доходы бюджета составят 86,7 млрд руб., расходы — 90,4 млрд руб., дефицит — 3,7 млрд руб.