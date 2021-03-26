Роспотребнадзор рассказал о трех линиях защиты «ЭпиВакКороны»

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора, формирует три линии иммунной защиты, сообщается на официальном сайте ведомства.

Первая линия защиты формируется антителами, которые препятствуют взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Вторая линия защиты включает антитела, мешающие слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной — это не дает вирусу проникнуть в клетку.

Если вирус все-таки проник в клетку, срабатывает третья линия защиты. Под влиянием антител, которые распознают вирусные белки на поверхности зараженной клетки, происходит активация специальных клеток иммунной системы, уничтожающих инфекцию.

Напомним, ученые новосибирского центра «Вектор» представили промежуточные итоги исследований «ЭпиВакКороны», второй российской вакцины против коронавируса. Вакцина показала стопроцентную безопасность, выше, чем у «Спутника V». Однако об эпидемиологической эффективности, то есть способности защищать организм от вируса, можно будет говорить только после завершения третьей фазы исследований.

Подробности — в материале “Ъ” «"ЭпиВакКорону" испытали на добровольцах и приматах».