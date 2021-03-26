В Москве следователь задержан за кражу 25 млн рублей, которые были вещдоками

Начальник следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы задержан по подозрению в краже 25 млн руб., сообщила старший помощник начальника столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)»,— приводятся слова госпожи Ивановой на сайте ведомства.

По данным следствия, полицейский следователь зимой 2021 года похитил 25 млн руб., которые были изъяты в рамках уголовного дела. Деньги хранились у него в сейфе. Сейчас фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия.

Также в столичном главке МВД начата доследственная проверка. «В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,— говорится в сообщении.