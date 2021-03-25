Зеленский утвердил «Стратегию военной безопасности Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о «Стратегии военной безопасности Украины». Пресс-служба главы государства утверждает, что документ не ставит цель по достижению военного паритета с Россией, но он направлен на «прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины». Предполагается, что стратегия будет способствовать приобретению Украиной членства НАТО.

Стратегия предусматривает комплексный подход по обороне Украины при военной угрозе с «использованием гибридных методов». «Всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному Уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с РФ, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства, а предусматривает поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины»,— говорится в сообщении пресс-службы президента.

Киев считает, что реализация стратегии будет способствовать «интеграции Украины в евроатлантическое пространство». Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Ранее господин Зеленский утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма». Она предусматривает, что Киев применит для возвращения полуострова меры «дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера». Украина также будет защищать права своих граждан, проживающих на «временно оккупированных территориях».

Подробнее о «Стратегии деокупации» — в материале “Ъ” «Воды нет, но вы держитесь».