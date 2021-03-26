Не время для революций

Страховое лобби пытается отсрочить вступление в силу новых требований к финансовой устойчивости компаний. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился в ЦБ с просьбой о переносе на два года начала действия положения, запускающего «революцию» активов в сегменте. Если регулятор не смягчится, размер обнуляемых активов страховщиков составит почти 600 млрд руб., фактически платежеспособные компании перестанут ими быть в глазах ЦБ, а особенно сильно переоценка активов ударит по страховщикам обязательных видов страхования. Уход же с рынка некрупных игроков оставит без ОСАГО ряд регионов, в том числе Крым.

Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, президент союза Игорь Юргенс на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной обсудил «темы реформирования медицинского страхования, ОСАГО, ситуацию вокруг страхования жизни, вопросы усиления защиты прав потребителей». По информации “Ъ”, отдельно обсуждалась тема отсрочки вступления в силу положения ЦБ №710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков». Так называемая революция активов задумана регулятором два года назад и предполагает разделение активов страховщиков на «плохие» и качественные. Регулятор анонсировал поэтапность перехода на новые требования. Первый этап должен вступить в силу с 1 июля — с этого времени ЦБ при определении собственных средств страховщика обнуляет стоимость вложений в «плохие» активы — акции, не допущенные к организованным торгам, вложения в «дочки», депозиты, займы и облигации без рейтинга (см. “Ъ” от 29 августа 2019 года).

По проведенному ЦБ исследованию, обнулены могут быть до 15% от совокупной величины активов страховщиков (3,8 трлн руб. на конец 2020 года). При этом подход к определению страховых обязательств и к величине минимально необходимого капитала остается тем же. По ожиданиям рынка, это приведет к уменьшению размера капитала страховщиков до 60% от текущего размера (876,3 млрд руб.).

Как говорит собеседник “Ъ”, «складывается критическая ситуация, при которой страховщики, соответствующие действующим на текущий момент требованиям платежеспособности, перестанут быть таковыми в связи с вступлением в силу положения №710-П».

Нововведения ЦБ отягощают отчетность страховщиков еще и потому, что рынок готовится к вступлению в силу нового стандарта МСФО по расчетам страховых резервов с 1 января 2023 года — по нему формирование не только резервов убытков, но и резерва премий будет производиться на основе «принципа наилучшей оценки» (включает средневзвешенные будущие расходы страховщика за вычетом доходов с учетом заключенных договоров страхования и вероятности наступления всех упомянутых в них факторов). Из-за этого у компаний сильно сократятся резервы, а разницу они обязаны будут учитывать в составе прибыли и покрывать ее активами, что после их деления регулятором на «плохие» и качественные будет проблематично.

«Другими словами, платежеспособные страховщики после 1 июля, по оценке регулятора, резко станут неплатежеспособными, что с большой вероятностью приведет к их уходу с рынка. При этом с 1 января 2023 года они опять станут платежеспособными, но реабилитация будет посмертной»,— поясняет участник рынка.

Особенно сильно новации по оценке активов ударят по страховщикам, которые продают обязательные виды страхования: в трактовке ЦБ средства, размещенные на счетах гарантийных фондов (они есть в обязательных видах — например, в ОСАГО), также признаются «плохими» активами. Совокупный размер таких фондов только в ОСАГО составляет 16 млрд руб.

Также нововведения ЦБ оставляют мало шансов на выживание мелким и средним локальным компаниям (например, ОСАГО непопулярно у крупных компаний в Крыму и Севастополе).

ВСС просит ЦБ перенести вступление в силу положения №710-П до 1 июля 2023 года, синхронизировав его с новыми требованиями по МСФО, а также пересмотреть подход к гарантийным фондам обязательного страхования. «Если не отложить вступление в силу новых нормативов, рынок может покинуть огромное количество страховщиков — как небольших, так и крупных. ЦБ в самых сложных ситуациях принимал решения, позволяющие сохранить и развить рынок. Мы уверены в конструктивном диалоге с регулятором и по этому вопросу»,— заявил “Ъ” Игорь Юргенс. По оценке вице-президента ВСС Эллы Платоновой, из-за введения новых требований ЦБ в этом году с рынка могут уйти до 50 страховщиков из нынешних 155.

В ЦБ “Ъ” заявили, что изучат предложения союза.

Татьяна Гришина