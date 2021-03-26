Равенство без братства

Гордуму Димитровграда (Ульяновская область) могут распустить, если суд удовлетворит иск руководителя димитровградской городской организации партии «Справедливая Россия — за правду» о непроведении заседаний гордумы в течение трех месяцев. В администрации губернатора отмечают, что при установлении этого факта губернатор будет обязан инициировать роспуск гордумы. Эксперты полагают, что все зависит от позиции суда, поскольку устоявшейся юридической практики, что считать заседанием, нет, а гордума, несмотря на проблему, осталась работоспособной.

Как стало известно „Ъ“, в среду 24 марта руководитель димитровградского местного отделения партии «Справедливая Россия — за правду» Евгений Кононов подал в Димитровградский городской суд иск к гордуме Димитровграда, в котором просит «установить факт непроведения правомочного заседания городской думы в течение трех месяцев подряд». Истец в своем заявлении отмечает, что согласно статье 73 федерального закона об общих принципах организации МСУ (131ФЗ), если судом установлено, что представительный орган в течение трех месяцев подряд не проводил заседания, то губернатор вносит в региональное заксобрание проект закона о роспуске гордумы.

В беседе с „Ъ“ господин Кононов пояснил, что подал этот иск «в связи с тем, что заседания гордумы не собираются, жизнедеятельность города парализована, не принимаются корректировки бюджета». «Мне непонятна эта ситуация, когда кто-то там пытается удовлетворить свои амбиции, выяснять отношения. Там у одной части депутатов, видимо, есть желание поставить своего зама, чтобы потом сместить Ерышева (спикера гордумы Александра Ерышева. — „Ъ“). Они пытаются свалить все шишки на спикера, но онведет себя правильно в рамках своих полномочий, у него есть регламент, он предлагает думу открыть, а они вносят допвопросы, которые не принимались на президиуме, и отказываются голосовать за повестку, из-за чего заседания срываются»,— пояснил господин Кононов. Он намерен еще до заседания суда встретиться с разными группами депутатов, чтобы «попытаться поговорить», и «если они смогут убедить, что готовы работать, а не конфликтовать», готов отозвать свой иск. В противном случае после решения суда он намерен направить заявление губернатору об инициировании роспуска ­гордумы.

Напомним, после выборов в сентябре 2018 года 26 из 30 мандатов в гордуме Димитровграда стали принадлежать фракции КПРФ, «Единая Россия» получила три мандата, ЛДПР — один. Но уже в 2019 году фракция КПРФ лишилась одного мандата после приговора суда, признавшего депутата Артура Колпакова виновным в мошенничестве при получении отпускных, в декабре 2019 года из фракции КПРФ вышли семь депутатов, а в феврале 2020 года за недостоверные сведения о доходах лишены полномочий трое депутатов фракции КПРФ. В сентябре 2020 года на довыборах в гордуму все четыре одномандатных округа достались представителям «Единой России».Таким образом после сентября 2020 года во фракции КПРФ осталось 15 депутатов, у «Единой России» стало семь мандатов, еще семеро — вышедшие из фракции КПРФ, еще один — депутат от ЛДПР.Как правило, все эти 15 депутатов, стоящие в оппозиции к КПРФ, голосуют ­солидарно.

Александр Ерышев пояснил „Ъ“, что заседания гордумы стали срываться из-за сложившегося равенства противостоящих групп, и после 16 декабря минувшего года до 24 марта не состоялось ни одного заседания гордумы — каждый раз оппозиционно настроенная группа депутатов начинала требовать включить в повестку избрание вице-спикера. «Я отказывался включать этот вопрос, поскольку он не был рассмотрен на комитетах и не является срочным. Тогда они отказывались голосовать за повестку и заседание срывалось»,— пояснил господин Ерышев. В течение января и февраля, по словам спикера, было сорвано четыре заседания. Еще месяц он был на больничном в связи с операцией на сердце. По словам спикера, «коллеги пытались провести переговоры с бывшими членами фракции», «но те стоят на своем, потому что зависимы от областной власти». В возможности коалиции с ЛДПР он не уверен.

Депутат от ЛДПР Сергей Юндин в беседе с „Ъ“ заявил, что остается «на своей позиции, в интересах избирателя», считая, что избрание заместителя председателя — первоочередной вопрос, и поэтому он голосовал против повестки. В то же время он считает, что суд может отказать господину Кононову в иске, поскольку гордума «все-таки собиралась». Активист группы внефракционных депутатов Игорь Куденко от комментариев отказался.

Первый заместитель губернатора, курирующий внутреннюю политику, Александр Костомаров сказал „Ъ“, что «в этом деле есть нюансы, как определить, собиралась гордума или нет», «но если суд подтвердит этот факт, то у губернатора нет других вариантов, кроме как подготовить и направить в заксобрание проект закона о роспуске ­гордумы».

Председатель комиссии ОП РФ по МСУ, председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов сказал, что ситуация с Димитровградской гордумой по-своему уникальна, потому что нет четких определений, что считать заседанием: с момента сбора или с принятия повестки,«фактически такой единой практики нет», а значит, все будет зависеть от позиции суда. «Даже я не могу однозначно сказать. С одной стороны, они собирались, и это проявление деятельности, но с другой — у них нет воли к принятию решений»,— сказал эксперт, заметив, что нет четкого определения и по действиям губернатора, обязан он после этого распускать гордуму, или это только его право.

Сергей Титов, Ульяновск