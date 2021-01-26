В положение микродолжников вошли коллекторы

По итогам 2020 года микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу портфель просроченной задолженности на 90 млрд руб., значительно меньше, чем банки. Но этот сегмент долгового рынка развивается всего несколько лет. В последнее время МФО становятся все более прозрачными, регулируемыми, что увеличивает интерес профессиональных коллекторов к покупке долгов микрофинансистов.

По итогам 2020 года МФО выставили на открытую реализацию (без учета внутренних продаж) долги на общую сумму около 90 млрд руб., что больше итогов 2019 года на 20%. Тогда рынок закрылся с показателем примерно 72 млрд руб., приводят данные в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Это максимальный годовой объем проданных долгов МФО за все время цивилизованного существования рынка. Стандарты проведения сделок по переуступке прав требований в этом сегменте рынка были приняты лишь в 2014 году. Доля закрытых сделок в объемном выражении достигла по итогам года около 77% (69,3 млрд руб.). На долю первичных предложений приходится примерно 60 млрд руб. Средняя сумма долга находится на уровне 45 тыс. руб. против 15 тыс. руб. годом ранее, следует из данных НАПКА. Столь существенная разница объясняется выходом на рынок новых игроков и продажей ими более старой просроченной задолженности со сроком более 365 дней. Средняя цена закрытия сделки за год выросла на 1 процентный пункт, до 6%, в 2020 году, став максимальной за последние несколько лет.

Это гораздо меньше, чем объем продаваемых банками долгов. Согласно обнародованным ранее прогнозам НАПКА, в абсолютном значении объем первичного размещения просроченной задолженности банками в 2021 году может достичь 700 млрд руб. против 600 млрд руб. в 2020 году. Несмотря на общую специфику долгов МФО, спрос на них присутствует в первую очередь среди профессиональных игроков коллекторского рынка, которые понимают специфику бизнеса МФО, подчеркивают в НАПКА.

Как правило, у заемщиков МФО сумма долга меньше, однако финансовое положение их более трудное: уровень закредитованности достаточно высокий, зачастую они имеют обязательства перед двумя-пятью кредиторами одновременно, что осложняет погашение задолженности, описывает особенности рынка гендиректор «Национальной службы взыскания» Роман Волосников. «Но сектор МФО эволюционирует, становится более прозрачным,— замечает старший вице-президент коллекторского бюро "Кредитэкспресс Финанс" Виктор Семендуев.— Должники МФО сегодня такие же, как и в банках. Как следствие, интерес к сектору растет со стороны инвесторов в долговые портфели». У ведущих МФО уровень скоринга уже сопоставим с банковским, заемщики стали более ответственными, и даже в случае выхода их на просрочку работа с ними стала более простой, а эффективность увеличилась, добавляет гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков.

Тем не менее в 2021 году рынок продемонстрирует снижение до 60 млрд руб., уверены в НАПКА. Но доля выкупа сохранится на высоком уровне — около 80%, а стоимость портфелей, скорее всего, будет варьироваться несущественно, в пределах 6–7%. «Рост в 2020 году был в первую очередь обеспечен активной чисткой портфелей МФО. Кроме того, в 2020 году снизились выдачи, как следствие, долгов на рынке будет меньше и, значит, кейсов на продажу — тоже»,— поясняет член совета СРО НАПКА Давид Цацуа. В то же время в условиях роста просроченной задолженности, который наблюдался в 2020 году, на рынок продажи выйдут как новые продавцы, так и новые покупатели, уверен он. Уже сейчас, говорит директор СРО «МиР» Елена Стратьева, наблюдается не только увеличение продаж на открытом рынке, но и нарастающий интерес "внутренних", кэптивных агентств финансовых организаций к работе и вне рамок группы компаний.

Полина Трифонова